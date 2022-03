Kardinal Woelki ist nicht Putin. Manche wüste Dämonisierung des Kölner Erzbischofs in den zurückliegenden zwei Jahren war unsachlich und unangemessen. Woelki hat viele Fehler gemacht, etwa indem er ein Gutachten zu Fällen sexuellen Missbrauchs im Erzbistum Köln zunächst nicht veröffentlichen wollte, aber er ist kein Verbrecher. Es gab die Sehnsucht, die durchaus gravierenden Defizite im Auftreten und Verhalten „der Kirche“ – nicht zuletzt im Umgang mit der Missbrauchskrise – und die daraus erwachsende grassierende Unzufriedenheit zu bündeln. Rainer Maria Woelki wurde zur Personifizierung der Kirchenkrise.

Natürlich war Woelki nicht ohne Grund Zielperson für den ganzen kumulierten Ärger in der katholischen Kirche. Seine eigenen Fehler im Umgang mit Betroffenen, sein eigener Hang, kirchlichen Seilschaften nicht entgegenzutreten, und ein offenbar zu lapidarer Umgang mit finanziellen Ressourcen sind Facetten seiner „Schuld“, von der er allgemein in seinem Hirtenbrief heute schreibt, den er aus Anlass seiner Rückkehr ins Amt formuliert hat. Allerdings fehlt in diesem Brief jedes konkrete Eingeständnis von konkreten Fehlern.

Wer demütig seinen Rücktritt anbietet, kann nicht parallel den Neustart planen

Doch die große Tragik, die in seiner Rückkehr und letztlich auch in diesem durchaus bewegenden Brief zum Aschermittwoch liegt, ist noch größer. Er hat dem Papst seinen Rücktritt angeboten, und zugleich bittet er sein Erzbistum und die Gläubigen wortreich um einen Neuanfang. Im Grunde kann nur eines von beidem ganz ernst gemeint sein. Wer demütig seinen Rücktritt anbietet, kann nicht parallel den Neustart planen – mit „Räumen und Möglichkeiten“ des Gesprächs und einer „Wieder-Begegnung“, die auch eine „Neu-Begegnung“ ist, wie er schreibt. Was soll die ausgestreckte Hand in Köln, wenn zugleich dem Papst ein ehrliches Eingestehen der eigenen Fehler vorläge – mit der Konsequenz, den Heiligen Vater um Amtsentpflichtung zu bitten?

Es beginnt nun am Rhein erneut eine Zeit der Ungewissheit und Unklarheit, die eigentlich, wie der Kölner Stadtdechant Kleine schreibt, weder den Gläubigen noch Woelki zuzumuten sei. Schickt der Papst den Kardinal nun in eine Probezeit, um nach zwei oder vier oder acht Wochen zu prüfen, ob das Experiment „Woelki und seine Schäfchen“ funktioniert? Der Fehler an dieser ganzen Konstruktion ist, dass hier – auch theologisch – die Person mit dem Amt verwechselt wird. Woelki ist weder der Unmensch, für den ihn manche halten, noch Heilsbringer einer vermeintlich konservativen Kirche. Er hat Fehler gemacht, er hat sich offenbar, so wie sich der Brief liest, auch intensiv damit beschäftigt. Er hat auch manches richtig gemacht. Doch für das Amt des Erzbischofs ist und bleibt er nun eine Belastung, weil sich die Krise nicht rückabwickeln lässt. Das Amt muss für die Kirche und für die Gläubigen und für den Rest Welt angemessen, stark und mit Ausstrahlung besetzt werden. Für eine umständliche Beziehungstherapie ist keine Zeit – und dafür gibt es auch keine innere Begründung. Es geht eben um diese Funktion der Kirchenleitung, nicht um Woelki. Ein Resozialisierungsprozess, mit dem die ganze Kirche von Köln nun beschäftigt wird, macht die Personalie viel zu wichtig. Deswegen muss der Papst schnell entscheiden.