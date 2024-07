„Wir lassen uns doch von den Arschlöchern in Karlsruhe nicht unsere Politik kaputtmachen“, hatte einst SPD-Fraktionschef Herbert Wehner getobt, als die CSU wegen Willy Brandts Ostpolitik vor das Bundesverfassungsgericht zog. Was immer die Wahlrechtsexperten der Regierungsparteien – Sebastian Hartmann (SPD), Till Steffen (Grüne), Konstantin Kuhle (FDP) – über die Verfassungsrichter denken mögen: Diese haben ihr Vorhaben gestoppt, per Wahlrecht die Chancen von zwei politischen Wettbewerben deutlich zu schmälern – die der CSU wie die der Linken. Denn es bleibt dabei: Wer bei der Bundestagswahl mindestens drei Direktmandate erringt, für den gilt die Fünf-Prozent-Hürde nicht. Auf der Basis dieser Grundmandatsklausel zog die Linke 2021 trotz magerer 4,9 Prozent mit 39 Abgeordneten in den Bundestag ein.

Die geplante Streichung der Grundmandatsklausel war aus Sicht des einstigen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble ein „verfassungsrechtlich wie staatspolitisch“ bedenklicher „Frontalangriff“ auf die CSU. Die hatte bei der letzten Bundestagswahl zwar 45 der 46 bayerischen Wahlkreise gewonnen, aber – umgerechnet auf den Bund – nur noch 5,17 Prozent der Zweitstimmen erhalten. Noch etwas weniger, und die CSU wäre nach den Plänen der Ampel mit keinem einzigen Abgeordneten im Bundestag vertreten gewesen. Dagegen war die CSU ebenso wie das Land Bayern und die CDU/CSU-Bundestagsfraktion vors Verfassungsgericht gezogen – Arm in Arm ausgerechnet mit der Linken.