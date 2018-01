So erreichen Sie Alexander Marguier:

Der CDU, so heißt es oft, fehle es an einem klaren Profil. Wenn führende Mitglieder der Partei mit diesem Vorwurf konfrontiert werden, etwa in einer Fernsehtalkshow, dann verteidigen sie sich regelmäßig mit dem Satz, die Union speise sich eben nicht nur aus einer Quelle, sondern traditionell aus dreien: einer konservativen, einer liberalen – und einer christlich-sozialen. Damit soll allen Kritikern der Wind aus den Segeln genommen werden, die die CDU rechts der Mitte verorten. Dass allerdings auch die meisten Wähler nicht als Erstes ans Soziale denken, wenn von christdemokratischer Politik die Rede ist, steht auf einem anderen Blatt. Doch damit soll jetzt Schluss sein.

Deswegen steht spätestens seit dem miserablen Abschneiden der CDU bei der Bundestagswahl dieser Mann hoch im Kurs: Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen und außerdem Chef der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), früher auch bekannt als „CDU-Sozialausschüsse“. Laumann, 60 Jahre alt, verkörpert das soziale Gewissen seiner Partei wie früher Norbert Blüm. Allerdings ist Blüm vielen Deutschen bis heute noch ein Begriff; Laumann hingegen dürfte außerhalb seines Bundeslands eher unbekannt sein. Doch die Kanzlerin hört auf ihn. Denn Merkel, so heißt es, sei davon überzeugt, dass die blamablen 32,9 Prozent für die Unionsparteien vor allem damit zu tun hätten, dass es ihnen an sozialer Kompetenz gemangelt habe.

