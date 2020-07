So erreichen Sie Marko Northe:

Zwei Männer spazieren zwischen Weinreben am Bodensee entlang, der eine anderthalb Köpfe größer als der andere, die Hand zum kleineren ausgestreckt, als wolle er sagen: Folge mir, ich nehme dich an die Hand, wenn du überhaupt noch irgendwo hin möchtest.

Das ist zumindest eine Interpretationsmöglichkeit, die Jens Spahns Facebook-Post vom Donnerstag bietet, in dem der hochgewachsene Gesundheitsminister mit dem kleineren NRW-Ministerpräsidenten durch eine malerische südwestdeutsche Landschaft spaziert. Ob Spahn diese Interpretation beabsichtigt hat, können wir als Betrachter nicht wissen. Wie in der Literatur ist es aber auch hier nicht Sache des Urhebers, zu sagen, was er mit seinem Werk meint. Die Interpretation bleibt dem jeweiligen Leser überlassen.

Wer führt das Team an?

Und auch der Text zum Foto lässt Interpretationen zu: „Armin Laschet und ich bewerben uns als #Team um die Führung der CDU. Am Bodensee haben wir darüber gesprochen, was für erfolgreiche Zwanzigerjahre in Deutschland und Europa notwendig ist.“

Dass zuerst der Name Laschet fällt, ist natürlich eine Frage der Höflichkeit. Aber wer das #Team (warum eigentlich der Hashtag?) anführt, steht dort nicht. Womit wir wieder beim Foto wären, in dem Spahn einen Schritt voraus zu sein scheint.

Und die Betonung des Teamgedankens angehend, könnte man genauso gut auch fragen, warum sie Spahn erwähnenswert findet. Oft genug ist die ausdrückliche Betonung ja ein Zeichen für das eigentliche Gegenteil. Wir kennen das von der Kanzlerin und ihrem „vollsten Vertrauen“ in bald darauf abgesägte Minister.

Die Hinweise verdichten sich

Zugegeben: Wir befinden uns möglicherweise schon im Bereich der Überinterpretation. Doch Hinweise darauf, dass sich Spahn vor dem Parteitag im Dezember von Laschet emanzipiert und selbst für den CDU-Vorsitz antritt, verdichten sich auffällig. Da war zunächst das große Doppelinterview in der Zeit mit Wolfgang Schäuble, der Spahn darin einen „Willen zur Macht“ attestierte.

Da kommen nun immer mehr Stimmen aus der CDU, die Spahn öffentlich favorisieren. Zuletzt am heutigen Freitag in der Badischen Zeitung. Der christdemokratische Innenexperte Armin Schuster, ein durchaus namhafter MdB, sagt in der Zeitung offen über den Kampf um den Vorsitz: „Jens Spahn sehe ich dabei nicht in der von ihm selbst gewählten Zurückhaltung, sondern eindeutig auf Augenhöhe mit den anderen Kandidaten.“

Kanzler Söder, CDU-Chef Spahn?

Der Freiburger Bundestagsabgeordnete Matern von Marschall wird noch ein wenig deutlicher: "Es wäre gut, wenn die CDU sich auf einen Kandidaten für den Vorsitz fokussiert. Jens Spahn, der in der Coronakrise hervorragende Arbeit geleistet hat, kann da noch wichtig werden."

Neben seiner Bewährung als Krisenmanager spricht für Spahn möglicherweise auch, dass mit ihm einem Bundeskanzler Markus Söder nichts im Wege stehen dürfte. Im Gegensatz zu Laschet würde Spahn Söder den Vortritt lassen - auch weil er wüsste, dass er ihn irgendwann als Regierungschef ablösen könnte. Für den älteren Laschet tickt da bereits die Uhr.

Gar nicht so leicht

Nur wie soll Spahn das anstellen? Würde er sich jetzt von Laschet loseisen, würde man ihm Wankelmut und fehlende Teamfähigkeit attestieren. Sein Ruf wäre automatisch beschädigt und Laschet hätte eine Dolchstoßlegende, mit der er seine Unterstützer möglicherweise erst recht mobilisiert. Dann hätte Spahn seinen eigenen Landesverband gegen sich und wäre von Anfang an so chancenlos wie Norbert Röttgen (ja, den gibt's auch noch).

Gar nicht so leicht also, während der Fahrt vom Sozius abzusteigen. Armin Laschet müsste schon anhalten und Spahn aussteigen lassen. Oder aber den Platz mit ihm tauschen. Dann aber könnte der NRW-Ministerpräsident gleich am Wegesrand stehen bleiben und zusehen, wie Spahn der Sonne entgegenfährt. Das wird Laschet auf keinen Fall tun, jedenfalls nicht freiwillig.

Gegen Merz ist Spahn schon erfolgreich

Die einzige Möglichkeit wäre, dass Laschets Unterstützer sich von ihm lossagen. Dazu müsste Spahn im Hintergrund Lobbyarbeit betreiben. Bei den Unterstützern von Friedrich Merz ist ihm das offensichtlich schon gelungen. Schäuble, Schuster & Co. gehören dem baden-württembergischen Landesverband an, der bislang Merz zum Vorsitzenden wählen wollte und diesen schon bei der letzten Kandidatur unterstützt hatte.

Merz hat seit der Coronakrise allerdings auch kein Momentum mehr. Ein leichtes Opfer also. Bei Laschet sieht die Sache trotz einiger Fehltritte anders aus. Doch dass es inzwischen nur noch um Laschet und/oder Spahn geht, hätte vor einigen Monaten noch niemand gedacht. Und bis zum Parteitag vergehen wiederum knapp fünf Monate, in denen sich die Machtverhältnisse noch stark verschieben können. Ob Laschet und Spahn dann noch gemeinsame Spaziergänge unternehmen werden?