So langsam kommt wieder Bewegung in die Sache. In den vergangenen Monaten, seit Ausbruch der Pandemie und der damit einhergehenden Absage des CDU-Sonderparteitags, bei dem ursprünglich im April ein neuer Parteivorsitzender hätte gewählt werden sollen, hieß es: Wir sind vollauf mit der Bewältigung der Corona-Krise beschäftigt, Personalfragen spielen da momentan überhaupt keine Rolle!

Das war die offizielle Sprachregelung, an die sich praktisch alle CDU-Funktionsträger eisern hielten – von der noch amtierenden Parteichefin Kramp-Karrenbauer über den Generalsekretär bis hin zu Ortsverbänden. Dass das nicht auf Dauer so weitergehen würde, war schon deswegen klar, weil im Dezember der nächste Parteitag ansteht – und damit auch die verschobene Vorsitzenden-Wahl. Allenfalls eine heftige zweite Corona-Welle könnte das noch verhindern.

