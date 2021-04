So erreichen Sie Ninve Ermagan:

Ninve Ermagan (Foto privat) ist in Deutschland geboren und aufgewachsen und Tochter assyrischer Christen. Die 21-jährige Studentin bloggt über den Nahen Osten und die Rolle der Frau in patriarchalen Kulturkreisen.

„Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier?“ Diese Aussage soll Adolf Hitler vor den Oberkommandierenden am 22. August 1939 auf dem Obersalzberg getätigt haben. Die rhetorische Frage illustriert, weshalb der Völkermord von 1915 nicht verschwiegen oder geleugnet werden darf. Der Genozid an den christlichen Minderheiten diente bei der Endlösung der Judenfrage als Vorbild.

Wäre es den Jungtürken nicht so erfolgreich gelungen, den Genozid ohne internationale Einwände durchzuführen, hätte Hitler es vielleicht nicht gewagt, die industrielle und systematische Ermordung der europäischen Juden auf den Weg zu bringen. Es ist deshalb wichtig, den Schülern diese Zusammenhänge zu erklären und zu vermitteln, dass sich ohne Aufarbeitung und Aufklärung die Geschichte wiederholt.

Widerstand türkischstämmiger Eltern

Die Überlebenden des Völkermords flohen damals in den Irak und nach Syrien, wo ihre Nachfahren 100 Jahre später erneut von islamistischen Gruppierungen verfolgt, vertrieben und ermordet werden. Der Aufstieg des Islamischen Staats in dieser Region zeigt: Die Geister des Genozids von 1915 kehren zurück. Und sie werden so lange zurückkehren, wie versucht wird, die Verbrechen zu leugnen.

Obwohl die Resolution des Bundestags von 2016 vorsah, den Völkermord künftig in den Schulen zu thematisieren, ist dieser in keinem Lehrplan eines Bundeslands explizit als verpflichtendes Thema enthalten. Es liegt am Engagement der Lehrer, das Thema trotzdem im Unterricht zu setzen. Dabei stoßen sie immer wieder auf massiven Widerstand türkisch-stämmiger Eltern.

Nahrin D. (Name geändert) berichtet gegenüber Cicero, dass sie eine Assyrisch-AG gründen wollte, um etwas über die Geschichte des Alten Orients zu vermitteln. Als sie ihren Schülern das Konzept vorstellte und erwähnte, dass auch der Völkermord an den Christen im Osmanischen Reich behandelt werden würde, warf ein türkischstämmiger Vater der Schule Rassismus vor und drohte mit einer Anzeige.

Protest des türkischen Botschafters

Der türkische Mitschüler wurde von seinem Vater gezwungen, zu behaupten, dass andere Schulkinder ihn nach Nahrins Aussagen gemobbt hätten. „Scheiß Türken, ihr habt damals alle Christen umgebracht“, sollen sie ihm zugerufen haben. Auch im Elternbeirat fanden sich türkischstämmige Genozidleugner, die die Rassismusvorwürfe gegen die Lehrerin bestärkten. „Der Schulleiter stand kurz davor, mich zu entlassen“ führt Nahrin weiter fort. „Ich durfte aber unter der Bedingung bleiben, nie wieder über das Thema zu sprechen.“

Das ist leider kein Einzelfall im Bildungswesen. Als das Institut für Diaspora- und Genozidforschung in Brandenburg eine Handreichung zum Genozid verfasste, protestierte der türkische Botschafter. Die Handreichung wurde später nicht neu aufgelegt. Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinden in Deutschland verlangte im September 2015 vom Land Brandenburg, die Bezeichnung Genozid für die Massaker an den Armeniern im Lehrplan zu streichen. Das gefährde den „inneren Frieden“.

Deutschland hat besondere Verantwortung

Dass insbesondere Deutschland der Opfer der Jungtürken gedenken sollte, hängt damit zusammen, dass das Deutsche Kaiserreich im Ersten Weltkrieg enger Verbündeter des Osmanisches Reichs war. Deutsche Militärs und Diplomaten wussten von den Massakern und sie hießen sie sogar gut, geht aus historischen Dokumenten hervor.

Aus dieser historischen Verantwortung sollte auch hervorgehen, dass in Deutschland Mahnmale eingerichtet werden und der Genozid in die Lehrpläne aufgenommen wird. Doch das wird nicht passieren, solange sich die Bundesregierung von der Türkei erpressen lässt und nicht das Signal an die AKP sendet, Menschenrechte über wirtschaftliche Interessen zu stellen.

Vor dem Hintergrund des Bergkarabach-Konflikts ist der diesjährige Völkermord-Gedenktag für die armenische Gemeinschaft mit einem noch größeren Schmerz verbunden. Es ist ein Wunschdenken, dass sich Deutschland oder die Europäische Union auf die Seite Armeniens stellen und damit gegen Aserbaidschan und das NATO-Mitglied Türkei agieren würde. Oder sich ganz allgemein für den Minderheitenschutz in der Türkei engagiert. Doch kann man durchaus erwarten, dass man sich wenigstens für den Schutz der in der Diaspora lebenden Armenier einsetzt.

Drohungen gegen Armenier in Deutschland

Seit dem Wiederaufflammen des Bergkarabach-Konflikts im September häuften sich auch die Angriffe und Todesdrohungen der rechtsextremen türkischen Grauen Wölfe und radikaler Aserbaidschaner auf Armenier in Deutschland. Armenische Familien haben Drohbriefe erhalten, ihre Geschäfte wurden demoliert, ein Auto der armenischen Botschaft in Berlin wurde angezündet. Betroffene baten deutsche Politiker um Hilfe, die jedoch ausblieb.

Deutschland hat für die Verbrechen seiner Vergangenheit die Verantwortung übernommen. So steht die Leugnung des Holocausts in Deutschland unter Strafe. Obwohl der damalige Großwesir des Osmanischen Reiches, Damad Ferid Pascha, am 11. Juni 1919 den Völkermord offen eingestand, wird in der modernen Türkei nicht etwa nur die Leugnung, sondern das Aussprechen der historischen Wahrheit sanktioniert.

Die Türkei entschied sich damit für einen Weg, der die Opfer verhöhnt und dazu beiträgt, dass ethnische und religiöse Minderheiten noch heute auf türkischem Boden diskriminiert werden. So ist die Bezeichnung „Armenier“ ein gängiges Schimpfwort in der Türkei. Diese staatliche Leugnungspolitik führt auch dazu, dass die Christen noch heute unter dem türkischen Nationalismus leiden. Sie werden selten als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft angesehen und stoßen auf rechtliche und bürokratische Hindernisse.