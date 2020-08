Diesmal ist es Bruk Negasi. Er strahlt sympathisch vom aktuellen Cover des Magazins Sozialcourage der Caritas im Erzbistum Berlin, kommt aus Eritrea, möchte Altenpfleger werden und sagt von sich in der Coverzeile: „Ich habe immer ein Ziel“. Ton und Stoßrichtung der Titelgeschichte signalisieren die Zwischenzeilen des Textes. „So gute Erfahrungen wie noch nie“, „Lohn des Lernens: gute Noten“, „Fortbildung draufsatteln. Gern“, „Herausholen aus Angst und Trauma“. Negasi will Altenpfleger werden, das Land braucht unbedingt Altenpfleger. Es ist eine schöne Geschichte. Es tut gut, sie zu lesen. Ich freue mich für und über Bruk Negasi.

Jede zweite Ausgabe des „Magazins für soziales Handeln“ hat junge Männer wie Bruk Negasi auf dem Cover. „Starten statt Warten“ heißt die Serie, in der die Redaktion Flüchtlinge seit 2015 auf ihrem Weg in ihrer neuen Heimat begleitet. Es sind ausnahmslos erfreuliche Geschichten wie jene des jungen Eritreers.

„Durchaus ein Erfolg“

Am Mittwoch dieser Woche hat das Deutsche Institut für Wirtschaft in Berlin Zahlen vorgelegt. Fünf Jahre nach dem Flüchtlingssommer 2015 sind 43 Prozent der Neubürger demnach inzwischen in Voll- oder Teilzeitbeschäftigung, selbständig, in Ausbildung oder Praktikum. Man könnte jetzt kritisch sehen, dass das im Kehrschluss heißt, dass das bei 57 Prozent nach fünf Jahren demnach immer noch nicht der Fall ist. Man könnte auch kritisch anmerken, dass nach allen Statistiken, die es dazu gibt, Frauen mit Kindern deutlich häufiger erwerbslos bleiben. Aber nehmen wir das Fazit der Forscher: „Durchaus ein Erfolg“ bilanzierte das Institut. Es gibt viele Negasis.

Ebenfalls am Mittwoch dieser Woche wurde das ganze Grauen sichtbar, das die Fahrt eines 30-jährigen Irakers auf der Berliner Stadtautobahn angerichtet hatte. Noch am Mittwochvormittag stand dort sein Opel Astra mit zerschmetterter Front, die aussah wie ein Maul, das sich ein schweres Motorrad zwischen die Lippen genommen hatte. Unvorstellbar, dass der Fahrer dieses Motorrads ohne schwerste Verletzungen davon kam.

Ein Attentat

Und so ist es auch. Mehrere Fahrzeuge, darunter zwei Motorräder und einen Motorroller hatte der Fahrer des Astras, ein bis Ende des Jahres geduldeter abgelehnter Asylbewerber, am Vorabend mutwillig mit seinem Fahrzeug als Waffe ins Visier genommen und gerammt. Die ersten Meldungen sprachen von „Unfällen“, die er verursacht habe. Das ist sprachlich ungelenk. Unfälle passieren aus Versehen. Das hier war ein Attentat, gezielter mehrfacher versuchter Mord. Im Ansatz und vom Muster her ähnlich wie die Schneise der Verheerung, die Anis Amri seinerzeit mit einem Lastwagen auf dem Weihnachtsmarkt des Berliner Breitscheidplatz gezogen hatte.

Bilanz der Karambolagefahrt auf der A 100: Sechs zum Teil schwerstverletzte Menschen, die einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren: in der Nähe des Attentäters. Die Ermittler ordnen den Fall bislang irgendwo zwischen islamistisch und wahnhaft ein, wobei die Übergänge ja durchaus fließend sind beziehungsweise das eine ins andere greift, bei Religionen und Ideologien, nicht zuletzt bei dieser Religion. „Allahu akbar“ soll der Fahrer gerufen haben. Es gibt nicht nur einen Anis Amri.

Jeder kann sich bestätigt sehen

Licht und Schatten an einem Tag. Und ein jeder kann sich auf seine Weise bestätigt sehen. Seit Jahren geht das nun schon so. Dass die einen in diesem Land die Geschichten sehen und sehen wollen, die das Magazin Sozialcourage aufschreibt. Und die anderen vor allem sehen, was in Freiburg, Berlin, Köln, Stuttgart und vielen anderen Orten im Land seit 2015 passiert: Vergewaltigungen und Morde an jungen Mädchen, vorsätzliche Terrorfahrten mit Lastwagen, Kleintransportern oder Pkw auf Menschenansammlungen oder Verkehrsteilnehmer, Morde und Mordversuche mit Messer und Macheten. Archaische Gewalt, wie es sie in dieser Zahl vorher nicht gegeben hat, wie die Kriminalstatistiken eindeutig belegen.

Kein anderes mir erinnerliches politisches Ereignis hat die Gesellschaft in den letzten 20 Jahren so gespalten wie die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel 2015 und in den Monaten danach. Es ist der erste und nachhaltigste Eintrag ins Geschichtsbuch der deutschen Kanzler, mit dem sie dort verewigt sein wird, wenn sie nächstes Jahr aufhört. Die einen verehren sie dafür, die anderen werden ihr das nie verzeihen.

War es das wert?

Jedenfalls so lange nicht, wie nicht ehrlich und wahrhaftig Zeugnis abgelegt wird zu dieser herausragendsten Entscheidung ihrer Amtszeit. Ist es zu viel verlangt, die Frage zu beantworten: War es das wert? Musste das so sein? Wo haben wir profitiert? Wo haben wir einen Preis dafür bezahlt und wie steht dieser Preis in Relation zu den etwaigen oder tatsächlichen positiven Seiten? Ohne Schaum. Und ohne Schönfärberei.

Es geht auf den Tag zu, an dem sich das Aussprechen von Merkels Schlüsselsatz zum fünften Mal jährt. Wir schaffen das. Er fiel mehrfach auf der Sommerpressekonferenz am 31. August 2015. Von da an nahm alles seinen Lauf. Alles, was man von der Kanzlerin seither dazu gehört hat, war sein Komplementärsatz, ebenfalls mehrfach gesagt. „2015 darf sich nicht wiederholen.“

Beide Sätze sind gleichermaßen hohl und leer. Sie müssen mit Inhalt gefüllt werden, am besten von der hauptamtlich politisch verantwortlichen Person. Sonst wird dieser tiefe Riss, der durch die Gesellschaft geht nicht gekittet, sonst wird keine neuen Übereinkunft in der Gesellschaft gestiftet. Und diese Spaltung ist auf andere Weise ebenso schlimm wie die persönlichen Folgen für die Opfer in Köln, Freiburg oder Berlin.