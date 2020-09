Jürgen Stang, 58, ist nach seinem letzten Ski-Urlaub in Ischgl so schwer an Corona erkrankt, dass er auf die Intensivstation musste. Insgesamt haben sich in Ischgl rund 6.000 Urlauber aus ganz Europa im „Ballermann der Berge“ mit Covid-19 infiziert. Stang ist einer von drei Einzelklägern, die die Republik Österreich mithilfe eines Verbraucherschutzvereins vor dem Landgericht Wien auf Schadensersatz und Verdienstausfall verklagt haben. Er will sich auch einer Sammelklage von 1.000 Betroffenen anschließen.

Herr Stang, im März haben Sie sich das Corona-Virus bei einem Skiurlaub in Ischgl eingefangen. Jetzt haben Sie die Republik Österreich auf Schadensersatz verklagt. Warum?

Diese Krankheit war eine Wahnsinnstortur. Und wenn ich jetzt erfahre, dass es in Österreich Menschen gibt, die wussten, dass dieses Corona-Virus in Ischgl grassiert und die Urlauber trotzdem ins Tal gelassen haben aus reiner Profitgier, dann kann ich das nicht einfach so hinnehmen.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ