Klaus Stöhr ist Virologe und Epidemiologe. Er leitete das Global-Influenza-Programm. Als SARS-Forschungskoordinator der WHO hat sein internationales Team das SARS-Virus 2003 entdeckt.

Herr Stöhr, am Mittwoch findet die nächste Ministerpräsidentenkonferenz statt. Was sind Ihre Erwartungen?

In der Vergangenheit war zu sehen, dass die Risikoeinschätzung der Bundesregierung wenig transparent war. Ich kenne es in meiner Erfahrung so, dass für solche Entscheidungen unabhängige Experten im Vorfeld zu den verschiedenen Risikobereichen, wie zum Beispiel Kitas und Schulen, diskutiert haben. Die gefundenen Bekämpfungsoptionen mit ihren Vor- und Nachteilen wurden dann den politischen Entscheidungsträgern vorgetragen. Das ist jetzt anders. Gegenwärtig beobachten wir, dass nur einzelne Fachwissenschaftler einbezogen werden. Diese bemühen sich zwar nach bestem Wissen und Gewissen. Der Prozess würde aber, wäre er interdisziplinär gestaltet, besser das vorhandene Wissen und Alternativen in die Diskussion einbringen. Ich denke aber, am Vorgehen wird sich auch dieses Mal nichts ändern. Deswegen wird es wohl keine großen Veränderungen geben.

Was meinen Sie mit einer intransparenten Risikoeinschätzung?