Wie geht es jetzt weiter in Bayern? Fakt ist: Die „Flugblatt-Affäre“ des stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger wird Auswirkungen auf den bevorstehenden Wahlkampf haben; am 8. Oktober sind die Bewohner des Freistaats zu den Urnen gerufen. Völlig unabhängig von der Frage, wie die Umstände der Entstehung des 36 Jahre alten und an Geschmacklosigkeit kaum zu überbietenden Aufrufs zu einem „Bundeswettbewerb“ (Thema: „Wer ist der größte Vaterlandsverräter“) bewertet werden sollten – nonchalant beiseite wischen lässt sich der Vorgang nicht. Auch nicht nach inzwischen 36 Jahren. Dazu sind die Formulierungen („Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz“) zu krass.

Fortbestand der Koalition Opposition und Medien werden selbstverständlich dafür sorgen, dass die Skandalisierung der vermeintlichen Jugendsünde weitergeht. Und alle Beteiligten sind sich darüber völlig im Klaren. Für die Regierungsparteien CSU und Freie Wähler geht es jetzt nur noch um Schadensbegrenzung – also in erster Linie um den Fortbestand der Koalition auch über den 8. Oktober hinaus.