An Fronleichnam vor zwei Jahren sitzt Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger in einem Wäldchen nahe Rottenburg an der Laaber auf einem Campingstuhl. Die Sonne brennt heiß vom niederbayerischen Himmel. Das Plätzchen unter den Bäumen aber spendet Schatten und schenkt Aiwanger noch etwas mehr Zeit, um den Autor dieser Zeilen einzuführen in seine Welt, seine Vorstellungen und seine Gedanken über das politische Establishment in Berlin. Die Campingstühle kommen vom Fotografen, also sitzen Zwei im Walde und reden über Politik.

Wer will, kann sich von Aiwanger umstehende Baumarten erklären lassen und die Vorteile der Dreieckssaat, auch, wann der Jäger auf dem Hochsitz zu sein hat, um Rehe und Wildschweine zu schießen. Aiwanger ist überzeugter Umweltschützer, so wie viele Menschen vom Land überzeugte Umweltschützer sind und schon waren, bevor es die Grünen überhaupt gab. Mit dem Unterschied, dass einer wie Aiwanger den Mittelweg sucht, den Kompromiss zwischen Mensch und Natur. Letztere nicht, anders als die Grünen, als fragiles höheres Wesen begreift, sondern als Partner auf Augenhöhe.