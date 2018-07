So erreichen Sie Christoph Schwennicke:

Es gehört im Zusammenhang mit dem großen Streit um die Migration mittlerweile zum guten Ton des gängigen Kommentariats, Horst Seehofers Geisteszustand in Zweifel zu ziehen. Bemerkenswerterweise geschah oder geschieht das bei seiner Widersacherin Angela Merkel in dieser Angelegenheit nicht. Auch seinerzeit nicht, im Herbst 2015 oder im Frühling 2016, als sie sich hinstellte und sagte, es läge in niemandes Macht, wie viele Flüchtlinge noch nach Deutschland kämen.

Dabei ist dies genau der Grund für Seehofers Gebaren. All jene, die ihn nun für verrückt erklären, verwechseln Ursache und Wirkung. Nebenbei bemerkt konnte man über diesen „kompletten Irrsinn“ der deutschen Bundeskanzlerin, wie Stefan Aust in der Welt schrieb, auch tatsächlich verrückt werden. Damit wäre der CSU-Chef nicht alleine in diesem Land und unter seinen Nachbarn.

