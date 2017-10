So war es 2009. Damals hatte er gerade angekündigt, Präsident des Zentralrats der Juden werden zu wollen, ein Spiel, das viele milde belächelten, manche empört zurückwiesen – je nachdem, ob sie in ihm den brillantesten Formulierer des Landes sahen oder den giftigsten Beleidiger. Letztlich aber ließen ihn alle gewähren, denn er war der Hofjude aller und bekam Preise wie den nach Börne benannten; Hofjude ist übrigens ein Wort, das ein Kollege gebrauchte, der wie er damals für den Spiegel schrieb, das muss der Broder machen, hieß es oft genug bei bestimmten Themen. Und weil er machte, immerzu machte, gestand ihm einmal der Ästhetikprofessor Bazon Brock, lieber Herr Broder, ich möchte auch gern ein Jude sein. – Warum denn bloß? – Weil ich dann auch sagen könnte, was ich denke.