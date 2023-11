Jetzt geht es drunter und drüber in Berlin. Seitdem die Verfassungshüter aus Karlsruhe den finanzpolitischen Hütchenspielertricks der Ampelkoalition ein jähes Ende bereitet haben, sind in der Hauptstadt die Chaostage ausgebrochen. Es hat kurz gedauert. Direkt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das am vergangenen Mittwoch verkündet wurde, stand den drei Ampelchefs der Schock zwar ins Gesicht geschrieben. Doch Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner versuchten noch, die Auswirkungen dieses Machtworts herunterzuspielen. Sie taten zunächst so, als ginge es „nur“ darum, 60 Milliarden Euro für den „Klima- und Transformationsfonds“ aufzutreiben.

Trickreiche Umgehung der Schuldenbremse Dass das Karlsruher Urteil noch viel weitergehende Auswirkungen hat und den gesamten Bundeshaushalt ins Wanken bringt, räumten sie erst Tage später ein. Und zwar nachdem CDU-Chef Friedrich Merz gedroht hatte, auch noch gegen die 200 Milliarden Euro für den „Wirtschaftsstabilisierungsfonds“ zu klagen. Denn dieser Fonds, aus dem notleidende Unternehmen zunächst in der Corona- dann in der Energiekrise gestützt werden sollen, ist ebenfalls als trickreiche Umgehung der grundgesetzlichen Schuldenbremse konstruiert.