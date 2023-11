So erreichen Sie Daniel Gräber:

Thomas Middelberg ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestags. Der Finanz- und Haushaltspolitiker ist stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion.

Herr Middelberg, das Bundesverfassungsgericht hat den Buchungstrick der Ampel, Schulden für die Coronakrisenhilfe in einen Klimafonds umzuwandeln, für verfassungswidrig erklärt. Die Bundesregierung wirkte überrascht von diesem deutlichen Urteil. Waren Sie es auch?

Mich hat überrascht, dass das Urteil so klar war. Aber mich hat nicht überrascht, dass das Verfassungsgericht diesen Nachtragshaushalt für verfassungswidrig erklärt hat.

Sie hatten ein salomonischeres Urteil erwartet?

Ich hatte damit gerechnet, dass das Vorgehen zwar für unvereinbar mit der Verfassung befunden wird, man aber der Regierung vielleicht eine Art Übergangsmodus hinsichtlich schon verwendeter Mittel einräumt.

Was sind jetzt die direkten Folgen des Urteils?

Das kann man im Moment noch nicht seriös überblicken. Die Folgen gehen jedenfalls weit über das hinaus, was die Regierung jetzt als Folge darstellt, nämlich dass 60 Milliarden Euro im Klima- und Transformationsfonds (KTF) fehlen. Das ist ganz sicher nicht die einzige Folge dieses Urteils.

Welche Folgen könnte das Urteil über das Fehlen der 60 Milliarden Euro hinaus haben?

Es stellt sich die Frage, ob die Abflüsse aus Sondervermögen wie dem KTF und aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), also aus diesem „Doppelwumms“, richtig verbucht sind. Die 60 Milliarden Euro aus dem Nachtragshaushalt für den KTF sind auf 2021 gebucht worden, die 200 Milliarden Euro für den WSF auf 2022. Das waren beides Jahre, in denen die Schuldenbremse ausgesetzt war.

Die Ampel hatte aber von vornherein geplant, diese auf Vorrat aufgenommenen Kredite erst später zu nutzen. In diesen späteren Jahren hat man sie dann aber nicht verbucht, wie es eigentlich geboten gewesen wäre. Diese neu von der Ampel eingeführte Buchungssystematik, die man sogar im Koalitionsvertrag verabredet hatte, hat das Verfassungsgericht nun für verfassungswidrig erklärt.

Was ist der Sinn dieser Buchungspraxis?

Der Sinn dieser Buchungspraxis war schlicht die Umgehung der Schuldenbremse. Christian Lindner wollte sich als solider Finanzminister inszenieren. Zu Anfang durften noch Schulden gemacht werden, ab 2023 aber sollte zumindest dem Anschein nach die Schuldenbremse brav wieder eingehalten werden. Das war die Story. Und die ist jetzt geplatzt. Tatsächlich hat der Finanzminister die Schuldenbremse stumpf umgangen.

Das Verfassungsgericht ist sehr klar: Die Kredite sind in dem Jahr zu verbuchen, in dem das Geld ausgegeben wird. Das heißt, die gesamte Buchungssystematik ist jetzt nachträglich zu berichtigen. Dann ist festzustellen, in welchem Jahr tatsächlich welche Schulden aufgenommen wurden. Dann wird man feststellen, dass auch im laufenden Jahr, anders als der Finanzminister sagt, die Schuldenbremse tatsächlich nicht eingehalten wird.

Und da geht es um größere Summen als um diese 60 Milliarden Euro?

Ja. Das Verfassungsgericht hat sich nur zu den 60 Milliarden Euro geäußert, zum zweiten Nachtragshaushalt 2021. Es hat dabei aber ganz grundlegende Leitsätze formuliert. Wenn man diese Leitsätze beispielsweise auf den „Doppel-Wumms“ anlegt, dann stellt man fest: Der ist mit hoher Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig. Auch hier ist das Prinzip der Jährlichkeit verletzt.

Dann wackelt ja wirklich das Gesamte ...

Es wackelt die gesamte Haushaltspolitik der Ampel. Weil sie auf die unwahre Aussage gebaut ist, dass man solide wirtschaften würde und die Schuldenbremse in 2023 und 2024 einhielte.

Was heißt das politisch für die Ampel?

Die Ampel sollte das laufende Haushaltsverfahren jetzt dringend anhalten. Wir können im Moment keinen Haushalt für 2024 beschließen, weil wir nicht sicher wissen, inwieweit die gesamte Haushaltsplanung der Ampel durch dieses Urteil betroffen ist. Das muss rechtlich sauber geklärt werden. Darüber muss der Finanzminister informieren. Das müssen wir hier auch im Parlament besprechen können. Und wenn wir dann Klarheit haben darüber, was tatsächlich zu berichtigen ist, dann kann man in Haushaltsplanungen für das kommende Jahr einsteigen.

Es wird doch nur so zu lösen sein, dass man entweder deutlich mehr Ausgaben einspart, Steuern erhöht oder an die Schuldenbremse ran muss.

Die Ampel sollte jetzt das angehen, was sie in ihrem eigenen Koalitionsvertrag verabredet hat. Alle Ausgaben müssen auf den Prüfstand gestellt werden. Das hat sie bisher nicht getan. Sie hat alle Probleme mit zusätzlichen Schulden zu lösen versucht. Das konnte nicht gutgehen. Neben dem Sparen stellt sich die Frage: Wie kann man zusätzliche Einnahmen generieren? Dabei geht es vor allem um das Thema Wachstum. Mit mehr Wachstum steigen auch die Steuereinnahmen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Und man muss mehr Menschen in Beschäftigung bringen. Wir haben im Moment vier Millionen Menschen, die Bürgergeld beziehen, aber erwerbsfähig sind, also grundsätzlich arbeiten könnten. Es wäre die Hauptaufgabe des Bundesarbeitsministers, diese Menschen in Beschäftigung zu bringen. Wenn eine Million mehr Menschen arbeiten würden, statt Bürgergeld zu beziehen, wäre das eine Entlastung von bis zu 30 Milliarden Euro für den Bund.

Lassen Sie uns noch über den Klima- und Transformationsfonds sprechen.

Wir haben nicht gegen den Klimafonds geklagt, um das klarzustellen. Das ist die Geschichte, die jetzt die Ampel erzählen will. Die Klage richtete sich gegen den Nachtragshaushalt und seine Mogel-Buchungen. Der Klima- und Transformationsfonds ist auch nicht zwingend geschmälert. Ich kann im regulären Haushalt einsparen oder zusätzliche Einnahmen gewinnen und dann habe ich zusätzliche Mittel für den Klima- und Transformationsfonds. Das Urteil aus Karlsruhe hindert uns in keiner Weise, vernünftige Klimapolitik zu machen.

Aber die Grundidee, alle Transformationsprobleme mit Staatsmitteln und Subventionen zu lösen, sollte doch vielleicht auch auf den Prüfstand?

Das ist ein anderes Thema. Aber klar ist: Klimapolitik besteht nicht nur aus finanzieller Förderung, sondern Klimapolitik ist generell intelligentes Agieren. Und extrem unintelligent war zum Beispiel die Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke. Denn diese drei Kraftwerke hätten uns mehr CO2-Emissionen erspart als das Heizungsgesetz von Robert Habeck auf viele Jahre.

Das Gespräch führte Daniel Gräber.