Fred Mahro (CDU) ist seit 2018 Bürgermeister der brandenburgischen Stadt Guben. Sie liegt genau an der deutsch-polnischen Grenze.

Herr Mahro, eine Rentnerin aus Guben hat im Interview mit einer Kollegin von der Zeit gesagt: „Ich hätte nichts dagegen, wenn die Ausländer von unseren Jungs aufs Maul bekommen.“ Fasst das die Stimmung in der Stadt gut zusammen?

Nein, mit Sicherheit nicht. Es ist natürlich eine angespannte Situation. Wir sind hier an der deutsch-polnischen Grenze aber in einer besonderen Lage.

Sie wollen damit sagen, die Bewohner haben die Flüchtlingswelle von 2015 noch nicht verkraftet?

Doch, wir haben sogar zwischen 350 und 550 Menschen mit Migrationshintergrund in Guben untergebracht. Die leben in eigenen Wohnungen und sind gut integriert. Dazu kam aber noch das Thema Corona, da kann man sagen, okay, das hat die ganze Welt getroffen, auch Guben. Dazu kam aber auch noch die Afrikanische Schweinepest. Vor den Toren unserer Stadt war der schließlich der erste Fund. Da wurden Sperrzonen errichtet. Bereits diese Situationen haben die Leute erheblich verunsichert. Und jetzt kommen auch noch die Illegalen Einreisen dazu. Also, die Nerven sind schon ziemlich angespannt.

Guben wird gerne in einem Atemzug mit Städten wie Rostock oder Hoyerswerda genannt. Der Name steht für die tödliche Hetzjagd auf den Asylbewerber Omar Ben Noui durch Neonazis im Februar 1999. Dieser Tage machen Rechtsextreme Jagd auf Flüchtlinge, die über die deutsch-polnische Grenzen kommen. Haben Sie Angst, dass Guben wieder der braune Stempel aufgedrückt wird?

Natürlich. Diese Jagd auf Flüchtlinge hat sich zwar außerhalb von Guben abgespielt, in dem Dorf Groß Gastrose. Aber man nennt Guben natürlich wieder, weil wir schon durch den Fall Omar Ben Noui bekannt sind. Dass dieser Vorfall schon über 20 Jahre zurückliegt und Guben die Stadt ist, die die meisten Flüchtlinge im Landkreis aufgenommen hat und dass es mit denen überhaupt keinen Stress gibt – außer zum Beispiel gelegentliche Beschwerden über fremdartige Gerüche aus den Küchen – das habe ich noch nirgendwo gelesen. Trotzdem kann ich die Reaktion der Frau, von der Sie gesprochen haben, gut nachvollziehen.

Tatsächlich? Die Menschen, die in Guben aufgegriffen werden, kommen völlig erschöpft, durchgefroren, ausgehungert und verängstigt an. Warum sollte man vor denen Angst haben?

Also, ich finde so eine Reaktion menschlich. Stellen Sie sich vor, Sie laufen durch die Stadt, und plötzlich steht vor Ihnen eine durchnässte Familie, die gerade durch die Neiße gewatet ist? Viele krempeln sich ja die Hosen hoch und kommen da einfach so rüber.

Nach Einbruch der Dunkelheit ?