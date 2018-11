Zwei Schwestern (die Namen sind der Redaktion bekannt), 30 und 28, aus dem Dorf B. in Baden-Württemberg, beide studiert, leben und arbeiten seit einigen Jahren in Freiburg. Schon länger gibt es über die Flüchtlingspolitik der Großen Koalition unterschiedliche Ansichten. Der Konflikt flackert bei einem Telefonat auf. Auslöser sind die Demonstrationen rund um die Massenvergewaltigung einer 18-Jährigen, an der mutmaßlich auch mehrere Schutzsuchende beteiligt waren.



„Hi, wie schaut's heut Abend aus mit Wein im Café Ruef, klappt das?“

„Von mir aus schon, aber ich kann erst so ab acht, wollt noch demonstrieren.“



„Gegen was, hab' ich was verpasst?“

„Da war doch diese Gruppenvergewaltigung am „Hans-Bunte“ (der Nachtclub, in dem das Opfer abgeschleppt wurde, Anm. der Red.). Jetzt will die AfD das ausschlachten. Die Gegendemo ist von einem aus dem Stadtrat angeleiert, weil die Rechten natürlich wieder mal die Chance nutzen, um gegen Flüchtlinge zu hetzen."



„Nix für ungut, aber damit einer 'ne Chance nutzen kann, muss er erstmal eine geboten bekommen ...“

„Was willst du damit sagen?“



„Sorry. Ich bin´n bisschen sprachlos ... die Story ist so beängstigend, 'ne junge Frau wird mit Drogen gefügig gemacht und von mindestens acht Flüchtlingen vergewaltigt und die Linke demonstriert gegen rechts ...“

„Typisch für dich, du unterschlägst den Deutschen, der da auch mitgemacht hat!“



„Okay, zum einen kennen wir dessen Wurzeln nicht, es könnt auch jemand aus 'ner Kultur sein, in der selbstbestimmte Frauen keinen Platz haben ...“

„Du argumentierst wie die AfD!“

„Ich finde das einen ganz merkwürdigen Reflex: Da vergewaltigt ne Gruppe von Asylbewerbern 'ne Frau, und du ziehst dir das Büßerhemd über und sagst sofort, da war aber auch ein Deutscher dabei!"

„Stimmt doch!“

