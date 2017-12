Was wäre, was ist, was wird sie sein: die Neuauflage der Großen Koalition von SPD und CDU/CSU? „Eine Grabplatte“, unter der „alternativlos weiter gemerkelt wird bis in alle Ewigkeit.“

Dieses Menetekel malt Spiegel Online an die Wand. Zugespitzt, wie Journalisten es nun mal zu tun pflegen. Aber eben auch präzise auf den Punkt gebracht, was doch der Sinn jeder Zuspitzung ist.

