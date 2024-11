Das Wahljahr 2025 wird also Deutschland mit größter Wahrscheinlichkeit die teilweise Fortsetzung einer Regierung bringen, die so deutlich gescheitert ist und nach drei Jahren so wenig Rückhalt in der Bevölkerung hat wie keine zuvor. Damit geht Deutschland einen ganz anderen Weg als die westliche Weltmacht USA, die in einer ähnlich krisenhaften Lage durch eine Wahl einen totalen Bruch hin zu einer radikal anderen Regierung vollzieht. In Washingtons Machtzentralen bleibt nun kein Stein auf dem anderen. In Berlin dagegen wird trotz aller Aufregung im Politik- und Medienbetrieb vieles beim Alten bleiben.