So, oder zumindest so ähnlich, hatte damals ein gewisser Ignaz Wrobel aka Kurt Tucholsky über das oft skurrile Zusammenspiel von Witz und Wirklichkeit geschrieben. Sein damaliges Fazit: Die Realität darf alles! Denn die Realität beißt, lacht, pfeift und trommelt die große, bunte Landsknechtstrommel. Man nagle den Kolumnisten jetzt bitte nicht auf den exakten Wortlaut von Tucholsky fest. Aber so in etwa hat es damals wohl tatsächlich geheißen. Und weil die Realität eben alles darf, darf sie auch das, was Schriftsteller, Journalisten oder andere triviale Spaßmacher für gewöhnlich nicht dürfen: Mitten rein nach Kalau zum Beispiel – ohne Umweg und ohne auch nur einmal am Stadttor klopfen zu müssen!