So erreichen Sie Josef Franz Lindner:

Prof. Dr. jur. Josef Franz Lindner ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Medizinrecht und Rechtsphilosophie sowie Geschäftsführender Direktor des Instituts für Bio-, Gesundheits- und Medizinrecht an der Universität Augsburg.

Sie ist wieder da – die „Majestätsbeleidigung“. Im Deutschland des Jahres 2024, einer verfassungsrechtlich eigentlich majestätsfreien Republik, erlebt sie eine kaum für möglich gehaltene Renaissance. Plötzlich gibt es sie wieder, die beleidigten „Majestäten“ und einen Staat, der die Bürger deswegen verfolgt, unerbittlich bis in die Wohnung hinein. Allein der amtierende Bundeswirtschaftsminister hat in seiner bisherigen Amtszeit mehr als 800 Anzeigen gestellt. Ein erkennbar satirisch konnotiertes, an eine Haarpflegemittel-Firma erinnerndes, bei objektiver Betrachtung harmloses Meme („Schwachkopf“) hat einem Bürger und seiner Familie sogar eine frühmorgendliche Hausdurchsuchung eingebracht.

Dabei war die Majestätsbeleidigung – das crimen laesae maiestatis – eigentlich aus dem Strafrecht verschwunden, die Zeiten der Monarchie sind ja lange vorbei. Lediglich rudimentäre Reste gibt es noch, etwa die Strafbarkeit der Verunglimpfung des Bundespräsidenten in § 90 StGB. Bis 2017 war auch die Beleidigung von Vertretern ausländischer Staaten noch strafbar. Diese Regelung (der frühere § 103 StGB) wurde im Kontext mit einem Gedicht des Fernsehmoderators Jan Böhmermann über den türkischen Staatspräsidenten Erdogan aufgehoben, nachdem es nicht zu einer Verurteilung gekommen war.