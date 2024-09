Der Sinn von Familientreffen wird ja heutzutage von vielen in Frage gestellt. Man trifft entfernte Cousinen, mit denen man sich gut versteht oder auch nicht, relevant fürs eigene Leben ist das nicht mehr. Und die schwierige Beziehung zur Mutter, muss man die nach all den Jahrzehnten nochmal aufwühlen, und das auch noch unter Beobachtung? Was soll das? Als am Mittwochabend im Leibniz-Saal der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin Angela Merkel zusammen mit Friedrich Merz und Markus Söder einmarschierte, begleitet von Standing ovations der engeren Politik-Mischpoke, da begann so etwas wie ein Hochamt der Christdemokratie, ein Fest der Großfamilie, das die Beobachter staunend zurücklässt. Was soll das? Ist das Politik oder ist das echt?

Der amtierende CDU-Chef Merz und neuerdings Kanzlerkandidat der Union lädt zu einem nachträglichen Geburtstagsempfang für Angela Merkel ein. Kaum einer in der CDU hat Merkel schärfer kritisiert als er. Er ist vor allem wegen ihr und im Widerspruch zu ihrer Politik aus 2009 aus der aktiven Politik ausgestiegen. Sein seit 2018 gestartetes Comeback war eine unmittelbare Reaktion auf ihren Verzicht auf den Parteivorsitz der CDU. Und es besteht kein Zweifel daran, dass Merz seit seiner Wahl 2022 die programmatische Erneuerung seiner Partei in expliziter Absetzung zu Merkels Linie vor allem in der Migrationspolitik betreibt.