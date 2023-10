Die CDU ist bekanntlich mit Freude Kanzlerwahlverein. Wer die Partei von Adenauer, Kohl und Merkel mit dieser Zuschreibung bloßstellen will, läuft in die Irre. In Selbstzweifel und Autoaggression verfällt die CDU nur, wenn eben diese Machtperspektive fehlt, wenn sie den Kanzler nicht stellt und auch die Aussicht, ihn zu stellen, schwindet. Deswegen sind inhaltliche Streitereien, Flügelkämpfe und Personaldebatten in der Union immer nur Symptom, nie Ursache des Problems. Die CDU ist eine Machtmaschine, eine Kanzlermaschine, man mag das für irgendwie unterkomplex und schlicht halten, aber der Pragmatismus hat enorm stabilisierende Kräfte, für die Partei und das Land.

Die erfolgreichen Landtagswahlen in Hessen und Bayern und vor allem die jüngsten Umfragewerte beruhigen daher das innere Gefüge der Christdemokratie erheblich. In den letzten Monaten dominierte die Unzufriedenheit mit Parteichef Friedrich Merz. Das hatte er sich zum Teil selbst eingebrockt, Auslöser waren zugespitzte Formulierungen zur AfD und zur Korrelation von Migration und Wartezeiten in Zahnarztpraxen.

Fast wirkt die CDU-Krise inzwischen schon wie eine ferne Sommergrippe, zumindest wollen das Merz und seine Getreuen so sehen. Aber auch darüber hinaus ist die Lust am internen Zank in der CDU inzwischen nahezu verflogen. Denn plötzlich leuchtet die Machtperspektive wieder am Horizont auf. Das heilt alles in der CDU.

Bester Umfragewert seit Februar 2021

Bei der aktuellen Forsa-Umfrage landen CDU/CSU bei 32 Prozent. Einen solch guten Wert gab es bei dem Institut seit Februar 2021 nicht mehr; und bei der Bundestagswahl 2021 hatte die Union magere 24,1 Prozent. Friedrich Merz hat die Partei stabilisiert, das war keineswegs selbstverständlich, aber wie nachhaltig die Lage und die aktuellen Zahlen sind, ist natürlich noch nicht ausgemacht.

Aber zunächst gelingt Merz der Spagat, auf der einen Seite mit markigen Sprüchen seine konservativere Fanbase zu bespielen und auf der anderen Seite mit Einordnungen und Beschwichtigungen von ihm selbst, seinem neuen Generalsekretär Carsten Linnemann oder anderen das mittigere Establishment und Teile der gemäßigteren Basis zu beruhigen. Genau diese Balance zu halten, so war die Sorge, würde ihm nicht gelingen. Das brachte den NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst in die Rolle des Konkurrenten, aus der er letztlich auch qua Amt nicht herauskommt. Das ließ aber auch Landeschefs wie Boris Rhein, Kai Wegner und Daniel Günther intern wie öffentlich bisweilen von Merz etwas abrücken.

Derzeit gibt es also keinen Plan B. Merz wird auf dem Parteitag im Mai 2024 erneut zum Parteivorsitzenden gewählt und trotz schwieriger Lage mutmaßlich nach den Landtagswahlen im Herbst dann auch zum Kanzlerkandidaten von CDU und CSU gekürt. Es kann anders kommen, aber derzeit ist weder CSU-Chef Markus Söder noch Wüst zum Sprung bereit.

Stütze des Merz’schen Halbzeithochs ist die Schwäche der Ampel

Eine wesentliche Stütze des aktuellen Merz’schen Halbzeithochs ist die Schwäche der Scholz-Regierung. Nach anfänglich gelungenem Krisenmanagement nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine kommen die Ampel-Partner nicht zu einem geschlossenen und konsistenten Regierungshandeln.

Eine wesentliche Ursache ist die wackelige Lage der Grünen, das sagen in Berlin selbst grüne Regierungsmitglieder. Die sich zuspitzende Migrationskrise ist nun ein erneuter Katalysator der Regierungskrise, die vor allem die Grünen vor die Zerreißprobe stellt. Innere Querelen und eine schwache Führungsstruktur schwächen den Koalitionspartner zudem. Es ist fraglich, wie weit die Grünen beim von Kanzler Scholz geplanten „Deutschland-Pakt“ zur Migration mitmachen können und wollen.

Das Angebot von Merz, in dieser schwierigen Lage der Regierung zu helfen, ist dabei nicht wirklich unehrlich gemeint, dennoch wird es sowohl von Merz als auch von Scholz taktisch genutzt. Der Oppositionsführer kann staatsmännische Verantwortung demonstrieren, obwohl er um die Risiken einer tatsächlichen Zusammenarbeit weiß. Noch wichtiger: Scholz kann durch die angedeutete Kooperation mit Merz den Grünen drohen, dass er zur Not notwendige Maßnahmen auch mit der Union durchsetzen könnte. Doch dann flöge die Koalition auseinander. Derzeit ist das unwahrscheinlich, aber wenn die Lage sich dramatisiert auch nicht völlig auszuschließen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Für Merz aber ist diese neue Rollenverteilung so etwas wie eine kleine Machtoption, somit schon eine Genugtuung und auch ein stabilisierender Faktor seiner Position. Das Risiko einer Zusammenarbeit mit der Regierung liegt für die Union darin, dass ein Scheitern dieses Allparteienbündnisses ein Turbo für die AfD sein könnte. Wenn der „Deutschland-Pakt“ keine wirkliche Reduktion der Flüchtlingszahlen und eine Entspannung der Lage bringt, dann wären CDU/CSU in diesem Scheitern mit gefangen. Merz weiß um diese Gefahr, deswegen wird er den Preis für eine Kooperation hochtreiben.

Noch unwahrscheinlicher ist ein Eintreten der Union in eine von Scholz angeführte Regierung, etwa nach einem Ausscheiden der Grünen. Auch wenn das Gedankenexperiment derzeit in Berlin beliebt ist, würde ein Scheitern der Ampel eher zu vorgezogenen Neuwahlen führen, als dass sich Merz mit der Rolle des Juniorpartners für den Rest der Legislaturperiode zufriedengäbe. Die CDU ist eben Kanzlerwahlverein für die eigenen Leute, nicht für Sozialdemokraten. Allenfalls in Ausnahmesituationen und extremen Krisenlagen mag es andere Übergangskonstellationen geben.

Machtstrategen stehen vor schwierigen Aufgaben

So viel Freude wie die aktuelle Umfrage im Konrad-Adenauer-Haus auch auslöst, so sehr stellt sie die Machtstrategen auch vor schwierige Aufgaben. Wenn Grüne und Sozialdemokraten wie bei den aktuellen Erhebungen jeweils nur 14 Prozent erreichen, ist es fraglich, ob es für ein Zweierbündnis reichte. Also ist der derzeitige Höhenflug der CDU natürlich noch keine Gewissheit für eine bequeme Kanzlerschaft von Merz und noch keine Lösung für die Frage der dann infrage kommenden Bündnisse.

Und nach Lage der Dinge würde die FDP aus dem Bundestag fliegen. Zumindest traditionell waren die Liberalen Verbündete der Union, auch wenn sich das Verhältnis abgekühlt hat. Es werden also Friedenssignale von der CDU in Richtung FDP gefunkt. In Hessen spricht CDU-Ministerpräsident Boris Rhein mit den Liberalen, obwohl es für eine Regierung gar nicht reicht. Und es gibt auch waghalsige Überlegungen, möglicherweise in Kiel doch noch von den Grünen zur bisweilen ungeliebten FDP zu wechseln, wenn der von Ministerpräsident Günther favorisierte Koalitionspartner sich im Streit um Naturschutzgebiete und sichere Herkunftsländer selbst zerlegen sollte. Doch das ist alles recht vage.

Für Friedrich Merz bietet diese Volatilität des Parteiengefüges die Gelegenheit, sich freizuschwimmen. Schwarz-Grün hat seinen Schrecken verloren, aber noch besser: Die anhaltende Schwäche der Grünen lässt Schwarz-Grün nicht mehr als einzigen Heilsweg dastehen. Bis zur regulären Bundestagswahl 2025 ist es noch eine lange Zeit. Viel kann sich da noch bewegen, aber im Gegensatz zur allgemeinen politischen Lage hat sich die Situation für die CDU unter Friedrich Merz bis auf weiteres beruhigt.