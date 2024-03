Vor wenigen Tagen erst hatte die christdemokratische Bildungsministerin von Nordrhein-Westfalen, Dorothee Feller, die Lehrer ihres Bundeslandes presseöffentlich dazu aufgefordert, an Demonstrationen „gegen rechts“ teilzunehmen (zumindest wurden diese Demonstrationen in den meisten Presseberichten so bezeichnet, so wie auch in diesem speziellen Fall) und am besten gleich ihre Schüler mitzunehmen. Nun erfährt die CDU ausgerechnet im nordrhein-westfälischen Köln, was Fridays for Future (FfF) als prominente Mitorganisatoren solcher Demonstrationen von der Partei halten: Man demonstriert aus Anlass einer dortigen CDU-Veranstaltung zum neuen Grundsatzprogramm unter der Parole „Widerstand gegen jede rechte Politik!“ und bezeichnet das neue Grundsatzprogramm (bzw. dessen Entwurf) als „rassistisch“.