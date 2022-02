Die Welt steuert auf die endemische Phase von Covid zu. Fallzahlen gehen zurück, die Krankenhäuser nähern sich den dysfunktionalen Zuständen der Vor-Corona-Zeit an, und selbst in den Tageszeitungen finden sich mittlerweile mit einiger Regelmäßigkeit nicht nur Covid Meldungen an prominenter Stelle. Mitte März sollen in Deutschland die allermeisten Beschränkungen fallen – so hat es die Bundesregierung beschlossen.

Einerseits ist das ein Grund zur Freude – und auch für vorsichtigen Optimismus. Anders als von Rechtsaußen befürchtet, wurde die Demokratie im Namen der Virusbekämpfung eben nicht dauerhaft abgeräumt. Eine Corona-Diktatur – das müssen nun selbst die größten Skeptiker einsehen – war und wird ein überzogenes Schreckgespenst bleiben. Doch hat die Demokratie den „Stresstest der Pandemie“ tatsächlich bravourös bestanden?



Unter gewöhnlichen Bedingungen wäre nun eine Phase der selbstkritischen Auseinandersetzung mit den getroffenen „Maßnahmen“ zu erwarten. Wo wurde unter- und wo überreagiert? Welche Lehren lassen sich ziehen – und welche eben nicht? Doch diese Fragen werden bislang weder gestellt noch auch nur in Ansätzen debattiert. Und ohne öffentlichen Druck dürfte das auch so bleiben. Zu rechnen ist eher mit einer Schwamm-Drüber-Erleichterung – sofern nicht eine neue Virusmutante jeder Öffnung einen Strich durch die Rechnung macht.