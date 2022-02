Freedom Day, ein Datum, das man bis dato nur aus dem südafrikanischen Kalender kannte, wo am 27. April jeden Jahres der ersten gemeinsamen demokratischen Wahlen von 1994 gedacht wird, wird nun auch hierzulande zum „Happy Term“. Folgte man allein seiner inflationären Verwendung in den heutigen Tageszeitungen, dann scheint das Begriffspaar fast schon Verfassungsrang bekommen zu haben. Am Kap der Guten Hoffnung übrigens, wo neben Omikron eben auch der besagte Freedom Day ursprünglich zuhause ist, steht das Wort bis heute für die gemeinsame Erinnerung an jene mutigen Männer und Frauen, die einst gegen Entrechtung und Ungleichheit zu Felde zogen. Sowas ist hierzulande zum Glück nie nötig gewesen. In Deutschland wird einem der Freedom Day immer noch von oben verordnet – ein Geschenk, wie ehedem ja auch die freiheitliche Grundordnung glücklicherweise als ein Geschenk der Westmächten empfangen wurde.