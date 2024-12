An einem Donnerstag im November lädt die FDP in ein Wirtshaus im Münchner Süden. Der reservierte Nebenraum ist voll; gut 50 Leute, die entweder FDP-Mitglieder sind oder die Partei in der Vergangenheit gewählt haben, sind gekommen. In Steinkrügen stecken Besteck, Servietten und kleine Fähnchen der Freien Demokraten. Das Motto des Abends: „Neustart für Deutschland“. Die FDP will aus den Trümmern der Ampel emporsteigen und nach den Bundestagswahlen, die am 23. Februar 2025 stattfinden sollen, mit frischem Wind erneut in den Bundestag einziehen.

Im Wirtshaus hält der Vorsitzende der FDP Bayern, Martin Hagen, eine kämpferische Rede. Tenor: Die Ampel ist zu Ende – und das ist auch besser so. Und Bundestagskandidatin Julika Sandt spricht von einer „Aufbruchsstimmung“, die sie innerhalb der FDP und in deren Umfeld jetzt wahrnehme. Doch in den aktuellen Umfragen steht die einst große Partei von Hans-Dietrich Genscher und Otto Graf Lambsdorff trotzdem nur zwischen drei und fünf Prozent – noch hinter dem BSW von Sahra Wagenknecht und deutlich abgeschlagen hinter der SPD und den Grünen.