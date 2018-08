Der Fall Sami A. erregt die Gemüter – zu Recht! Denn in der Tat ist schwer zu verstehen, wie sich ein Ausländer, der kein Asylrecht genießt und von den Behörden unstreitig als dschihadistischer Gefährder eingestuft wird, über Jahre in Deutschland aufhalten und auf Staatskosten leben kann. Wie er schließlich unter erheblichem Aufwand in das Land seiner Herkunft abgeschoben wird, aber aufgrund eines Gerichtsbeschlusses wieder zurückgeholt werden soll. Dabei droht ihm entgegen der Annahme des Gerichts in Tunesien ersichtlich keine Folter. Er befindet sich dort vielmehr wohlbehalten auf freiem Fuß.

Der Vorgang zeigt, dass das Asyl- und Ausländerrecht mittlerweile einen Grad an Kompliziertheit erreicht hat, der es funktionsunfähig werden lässt. Die überwiegende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger versteht es nicht mehr. Und diejenigen – und das ist zum Glück noch immer die Mehrheit – , die dafür eintreten, politisch Verfolgten und Bürgerkriegsflüchtlingen in Deutschland Schutz zu gewähren, werden durch den vielfachen Missbrauch des Asyl- und Aufenthaltsrechts und die offenbare Unfähigkeit des Staates enttäuscht, diesem Missbrauch wirksam entgegenzutreten. Soeben verlautete, dass den Staatsschutzbehörden eine große Zahl von sich hierzulande aufhaltenden Gefährdern bekannt ist – von über 2000 Menschen ist die Rede, mit einer Dunkelziffer ist zu rechnen. Bleiben sie alle wie Sami A. über Jahre unbehelligt?

Das Gesetz hat auch eine Erziehungsfunktion

Es ist ein ernstzunehmender Zustand, wenn große Teile der Bevölkerung oder gar die Mehrheit geltendes Recht als fremd oder ungerecht empfinden. Gewiss darf das Recht nicht den schwankenden Stimmungen einer Bevölkerungsmehrheit unterworfen werden – ganz im Gegenteil hat das Recht auch eine Erziehungsfunktion. Bedenklich ist es aber, wenn geltende Gesetze nicht mehr oder nur noch von Fachleuten verstanden werden. Verstörend ist es auch, wenn feststeht, was Rechtens ist, das vom Gesetz Geforderte von den dafür zuständigen Behörden aber nicht durchgesetzt wird oder durchgesetzt werden kann. Recht soll vernünftig und wirksam sein, nur dann findet es Anerkennung.

Es liegt auf der Hand, dass das in Deutschland geltende Asyl- und Ausländerrecht und seine defizitäre Handhabung, nicht zuletzt nach einer überhitzten „Willkommenskultur“, heute auf ein weit verbreitetes Gefühl von Intransparenz trifft. Niemand vertraut in etwas, das er nicht versteht.

Der Gesetzgeber muss deshalb unverzüglich tätig werden, auf nationaler und auf europäischer Ebene.

1. Es ist sicherzustellen, dass Schutzbedürftige in Deutschland Zuflucht finden, wenn sie diese nicht schon anderswo gefunden haben.

2. Es muss zügig geklärt werden, ob jemand des Schutzes der Bundesrepublik bedarf.

3. Bis zur Klärung dieser Frage darf niemand „untertauchen“ und sich dem Zugriff der Staatsgewalt entziehen.

4. Wer sich nicht ausweisen kann, muss bis zum Beweis des Gegenteil nicht als schutzbedürftig anerkannt werden.

5. Wer nicht bleibeberechtigt ist, muss unverzüglich in das Land zurückgefürt werden, aus dem er nach Deutschland eingereist ist, es sei denn, dass ihm dort eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben droht.

Statt „Spurwechsel“ braucht es ein Zuwanderungsgesetz

Es ist nichts dagegen zu einzuwenden, dass Personen, die, obwohl nicht dauerhaft bleibeberechtigt, vorübergehend nicht abgeschoben werden können, deren Aufenthalt in Deutschland also geduldet wird, einer Beschäftigung nachgehen. Sie darf einer Beendigung des Aufenthalts, wenn die Voraussetzungen der Duldung entfallen sind, aber nicht entgegenstehen. Die neuerdings – es handelt sich um eine für das Sommerloch typische Spontanidee – viel erörterte Möglichkeit eines „Spurwechsels“ würde eine Regelung, die den genannten Anforderungen entspricht, konterkarieren. Ein Zuwanderungsgesetz ist sinnvoll, wenn es unter bestimmten Bedingungen wie fachliche Qualifikation und deutsche Sprachkenntnisse sich im Ausland aufhaltenden Personen die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland erlaubt, soweit hierzulande ein Bedarf für ihre Fähigkeiten besteht. Eine Vermischung von Zuwanderung und Asyl trägt nur zur Verwirrung bei und erschwert die Durchführung des einen wie des anderen.

Das geltende Recht erfüllt diese Funktionen nicht mehr zuverlässig. Es bedarf deshalb dringend einer grundlegenden Reform. Das ist das eine. Das andere aber ist, dass auch unvollkommene Gesetze im Rechtsstaat befolgt werden müssen, solange sie nicht in dem dafür vorgesehenen Verfahren geändert worden sind. Was das Gesetz verlangt, entscheidet der Richter. Der kann auch mal irren – und man kann und darf darüber streiten, ob das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen und das Oberverwaltungsgericht Münster das im Fall Sami A. anzuwendende Gesetz richtig ausgelegt haben. „Richterschelte“, auch ministerielle, ist grundsätzlich erlaubt.

Doppelter Schaden für den Rechtsstaat

Der Richter hat das Gesetz nach bestimmten Regeln auszulegen. Gelegentlich eröffnet es ihm Auslegungsspielräume. Zwar hat der Richter die Folgen seiner Entscheidung zu bedenken. Ein Abweichen von den anerkannten Auslegungsregeln, etwa um dem Rechtsempfinden des Volkes zu genügen, ist ihm jedoch strikt untersagt. Nur der Gehorsam gegenüber dem Gesetz rechtfertigt die richterliche Unabhängigkeit.

Rechtsstaatlichkeit verlangt, dass der Gesetzgeber das Recht erlässt, die Exekutive das Gesetz vollzieht und der Richter im Einzelfall bestimmt, was Recht ist. Diese Rechtstaatlichkeit wird verletzt, wenn der Richter sich über das Gesetz hinwegsetzt, also willkürlich entscheidet – oder wenn die Verwaltung den Spruch des Richters nicht befolgt. Im Fall Sami A. hat der Rechtsstaat doppelten Schaden genommen: eine unübersichtliche Rechtslage und die Ungeschicklichkeit der Exekutive haben dem Gefährder einen unerträglich langen Aufenthalt in Deutschland ermöglicht. Und eine richterliche Entscheidung, ob richtig oder falsch, wurde rechtswidrig nicht verfolgt.