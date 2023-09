Dass die besonders gute Versorgung inklusive Betreuung von UMA (die Kosten pro Monat und Person liegen bei etwa 7000 Euro) und die Aussicht auf einen Nachzug der Eltern und Geschwister besonders verlockend ist, liegt nahe. Sofern man nicht dem in politischen Kreisen immer wieder mantra-artig vorgebrachten irrealen Glaubenssatz anhängt, es gebe keinen „Pull-Faktor“ für die Asylzuwanderung nach Deutschland. Die Zugangszahlen sind jedenfalls in den betroffenen Brandbrief-Städten (und wohl nicht nur dort) seit Ende Juli und insbesondere seit Anfang August stark angestiegen, weit über die jeweiligen Kapazitätsgrenzen hinaus. „Mehrere Kommunen mussten bereits auf Schulturnhallen und teilweise auf Zelte ausweichen“, zitiert dpa. Man sei an die Grenzen des Machbaren gelangt, so der Freiburger Oberbürgermeister. Der Präsident des kommunalen Spitzenverbands, Reinhard Sager, berichtet dasselbe und fordert, dass die Bundesländer nur Menschen auf die Kommunen weiterverteilen, die eine Bleibeperspektive haben.