Die Ergebnisse des Berichtes haben viele Kommentatoren überrascht: Die Unterschiede zwischen Ost und West einerseits sowie Städten und ländlichem Raum andererseits sind zwar bei Fragen der Wertschöpfung, des Einkommens sowie der Steuereinnahmen der Gemeinden erheblich: So entfällt auf einen Erwerbstätigen in Wolfsburg z. B. eine Wertschöpfung von 153.538 Euro pro Jahr und im Erzgebirgskreis von nur 56.698 Euro. Aber: In den letzten zehn Jahren sind die Unterschiede dennoch geringer geworden. Die Ungleichheit ist zwar groß, wird aber kleiner. Das trifft auf 27 der 38 untersuchten Indikatoren zu.