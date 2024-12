Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Nach allem, was man bisher weiß, scheint es am 23. Februar 2025 auf eine echte Alternative hinauszulaufen: noch mehr Umverteilung und Subventionen durch den Staat zur Gesellschaftslenkung - oder dessen zumindest teilweiser Rückzug zur Entfesselung wirtschaftlicher Dynamik? CDU und CSU wollen sich so endgültig aus der sozialdemokratischen Umklammerung Angela Merkels befreien. Der Wähler wird sich endlich klar entscheiden können. Für die Demokratie ist das ein Segen.

Schon heute ist dabei absehbar, welche Themen die Bundestagswahl dominieren werden: Wirtschaft, Migration und Sicherheitspolitik. Die Prioritäten ergeben sich aus der Realität: Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise, die illegale Massenmigration nach Deutschland ist bis heute nicht unter Kontrolle - und internationale Krisen sowie die anhaltende Debatte über Waffenlieferungen an die Ukraine lösen bei vielen Wählern zunehmend Ängste aus.