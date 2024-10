Es ist aber auch wirklich beeindruckend, wie die Liberalen sich innerhalb von drei Jahren komplett selbst zerlegt haben, um treu ein linkes Großprojekt nach dem anderen durchzuwinken. Zwar dabei immer auch ein bisschen meckernd und mahnend, aber letztlich doch immer zuverlässig „Ja“ sagend.

Dabei beruhte der Erfolg bei den Wahlen 2021 ja maßgeblich auf der Weigerung von 2017, einer Koalition beizutreten, mit deren Ausrichtung sich die Partei nicht identifizieren konnte. „Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren“, waren Christian Lindners Worte, die bei den Wählern gut ankamen und die FDP 2021 sogar bei den Erstwählern auf Platz 1 katapultierten. Ja, und diese Ausgangssituation nutzte die Partei dann, um sich selbst nachhaltig abzuwracken. Was in einer Koalition mit CDU und Grünen im Jahr 2021 noch unvorstellbar war, war jetzt plötzlich doch möglich: regieren. In einer ausschließlich linken Koalition als einzige liberale Stimme, die noch dazu die mit Abstand kleinste Partei stellte. Was sollte da schon schiefgehen? „Besser mit Linken regieren als nicht regieren“ schien jetzt das Motto zu sein, und der Abstieg begann.

Von der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts bis zum Selbstbestimmungsgesetz

Als einer der ersten Tiefschläge für die eigenen Wähler darf man wohl die Ernennung von Ferda Ataman zur Bundesbeauftragen für Antidiskriminierung ansehen. Womit eine Aktivistin, die ihren Aufstieg in linken Kreisen ausschließlich der dort beliebten Abwertung von „Kartoffeln“ (gemeint sind Deutsche ohne Migrationshintergrund) verdankte, von einer hauptberuflichen Ausheberin von Gräben plötzlich zu einer Brückenbauerin mutieren sollte, die diese Gräben überwindet. Ja, so eine Personalie kann man mittragen. So wie man auch eine Kannibalin zur Menschenrechtsbeauftragten machen könnte. (Keine Sorge, das hat in der Ampel niemand vorgeschlagen, also mussten die Liberalen das auch nicht mittragen.) Es gab viel Protest unter den Wählern der FDP und am Ende die Zustimmung der Partei, dass eine linke Aktivistin diese Stelle besetzen darf. Damit bewies die FDP, dass sie entweder nichts von Kulturkampf versteht oder ihn nicht führen will. Sie erhielt für diese Fehlleistung übrigens weder von den eigenen Wählern noch den Koalitionspartnern Anerkennung. Im Gegenteil. Ein Muster, das sich in den nächsten Jahren noch sehr häufig wiederholen sollte.

Noch weitreichender war die Zustimmung zur Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, die von einer überwältigenden Mehrheit der Bürger abgelehnt wurde. Nun könnte man Demut zeigen und mit Verweis auf die Stimmung im Volk eine solche tiefgreifende Gesetzesänderung abblocken, die das Fundament dieses Staates betrifft. Oder man ist die FDP auf Abschiedstournee und winkt auch diesen linken Traum durch. Praktisch identisch lief es beim Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag.

Die FDP als Partei hat sich entschieden, noch jede Unzumutbarkeit mitzutragen

Zwar schlecht gelaunt, aber trotzdem treu, stützte die Partei also die Ampel immer weiter. Sie ließ auch eine Gelegenheit nach der anderen ungenutzt, jetzt aber wirklich eine rote Linie zu ziehen. Stattdessen fand sie immer neue Ausreden, mit denen sie sich den Verbleib in dieser Regierung schönreden konnte. Nicht mal die Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, wo die FDP zum Teil nur noch unter „Sonstige“ gelistet war, konnten die Parteiführung irgendwie in ihrer Ampeltreue erschüttern. Dabei zeigten die Ergebnisse, dass die Liberalen mittlerweile eine Partei sind, die kaum noch die Einprozenthürde schafft.

Es ist wirklich erstaunlich, wann und warum aus der „Besser nicht regieren als falsch regieren“- eine „Besser falsch regieren als nicht regieren“-Partei wurde. Ausgezahlt hat es sich für sie jedenfalls nicht, was jede Umfrage zeigt. Trotzdem macht sie weiter, als wären ihr die linken Prestigeprojekte wichtiger als den Koalitionspartnern selbst. Oder aber es dämmert der Partei, dass man den Zeitpunkt für den Absprung längst verpasst hat, weswegen es auch keinen Grund mehr gibt, den Wahltag vorzuziehen, nur um bei den 18-Uhr-Hochrechnungen auf 4,3 Prozent zu kommen, die im Laufe des Abends noch auf 3,9 Prozent sinken werden.

Und man kann nicht sagen, dass das unverdient wäre. Die FDP als Partei der Eigenverantwortung hat sich entschieden, noch jede Unzumutbarkeit mitzutragen. Darum haben die Wähler ihr das Vertrauen entzogen. Daran würde sich wohl auch dann nichts mehr ändern, wenn die Liberalen in einem Anfall von Restrückgrat doch noch die Koalition verlassen sollten. Nein, das kann sie sich nun sparen. Es ist zu spät, um das Vertrauen zurückzugewinnen, das sie bei ihren potenziellen Wählern verloren haben. Von daher sollen die liberalen Abgeordneten ihre letzten elf Monate ruhig noch genießen, bevor der harte Gang in die – vermutlich dauerhafte – APO ansteht.