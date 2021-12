Die Ära Merkel hat Deutschland in einem bedauernswerten Zustand hinterlassen. Dieser wird andere Prioritäten erzwingen als jene, die sich das Kabinett Scholz verordnet hat, um die Welt, wie sie glaubt, besser zu machen. Statt „Mehr Fortschritt wagen“ – was eine schon in sich widersinnige Parole ist, denn echter Fortschritt wäre ja gar kein Wagnis, sondern eine Verheißung – geht es rational agierenden Politiker vielmehr darum, Fehlentwicklungen umzukehren und das Schlimmste zu verhindern, soweit dies noch möglich ist. Doch fehlen dafür Bewusstsein und Wille. Rationalität ist out, Ideologie ist in. Die große „Transformation“, ein Begriff, der keineswegs zufällig an Chinas Kulturrevolution erinnert, verkennt, dass das Fundament der Bundesrepublik längst an allen Ecken und Enden bröckelt.