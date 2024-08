Böse Zungen behaupten, jeder neue in Deutschland von vermeintlich Schutzsuchenden begangene Mordanschlag setze den gleichen Zyklus von Reaktionen in Gang: Politik und Medien würden zuerst ihr Mitgefühl mit den Opfern und ihren Angehörigen erklären, dann die volle Härte des Rechtsstaats fordern, um anschließend vor der Spaltung der Gesellschaft sowie Vereinnahmung der Untaten zu warnen und zu betonen, die Morde hätten nichts mit Masseneinwanderung oder gar „dem Islam“ zu tun. Außerdem wird behauptet, die im politischen Raum geführte Debatte sei Wasser auf die Mühlen der üblichen Verdächtigen am rechten Rand. Schließlich feiert man die demokratischen Werte bei „Rock gegen rechts“ und geht danach zur Tagungsordnung über – bis der nächste Fall die Republik aufrüttelt.

Dass die Öffentlichkeit mit dem ewig gleichen Kreislauf aus Phrasen und Floskeln auf bestialische Bluttaten reagiert, ist natürlich nichts als böswillige Unterstellung. Wer allerdings das Echo auf die Morde von Solingen Revue passieren lässt, ist selbst versucht, einer der Böswilligen zu werden. „Der Anschlag in Solingen ist ein schreckliches Ereignis, das mich sehr bestürzt“, schrieb der Kanzler kurz nach dem Attentat auf X. Er forderte: „Der Täter muss rasch gefasst und mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden.“ Die Tat gehe „schwer unter die Haut“, erklärt Solingens OB Kurzbach. Kardinal Woelki bekannte: Die Morde machten „fassungslos und tief traurig“.

Einen anderen Ton brachte prompt die Bundesinnenministerin ins Konzert der Beileidsbekundungen. Sie dankte den Einsatzkräften und bekundete: „Wir lassen uns in solchen Zeiten nicht spalten, sondern stehen zusammen.“ Ganz ähnlich ließ sich der Bundespräsident vernehmen: „Stehen wir zusammen – gegen Hass und Gewalt.“ Wir? Wer ist „wir“? Welt-Journalist Matthias Heine analysierte am 27. August, eine neue Phrase habe Eingang ins „Floskel-Bingo“ gefunden: die Rede von „unserer Art zu leben“, gegen die sich Anschläge vom Typus Solingen angeblich richten würden. Die debattentechnische Funktion solcher Statements liegt auf der Hand: Durch sie wird die Diskussion vom konkreten Fall gelöst und auf ein allgemeines Niveau gehievt. Es geht nicht länger um Dschihadismus und Islamismus, sondern um gesellschaftlichen Zusammenhalt. Nicht der Täter und sein Hintergrund sind das Problem, wir alle sind es.

Besorgte Bürger riefen sogleich das Bündnis „Solingen ist bunt statt braun“ ins Leben

So wird der nächste Schritt im Zyklus vorbereitet: Es wird vor der Instrumentalisierung des Geschehens durch Rechtsextreme gewarnt. Darüber, „wie Solingen instrumentalisiert wird“, berichtete Brigitte Baetz am 27. August im Deutschlandfunk. Diese Logik wird auch genutzt, um Debatten zu deckeln: Populisten hofften, Demokraten würden im aufgeheizten Klima übereinander herfallen, erklärte etwa der SPD-Spitzenkandidat im thüringischen Landtagswahlkampf, Landesinnenminister Georg Maier. Ihr Fett weg bekamen Friedrich Merz und die Union in einer ganzen Serie von Artikeln auf Spiegel Online. „Wie Friedrich Merz die große Staatskrise ausrief“, ätzte Jonas Schaible am 27. August. Danach rutschte das Thema Solingen in der Timeline auf SPON nach unten.

Es ist das bekannte Wasser-auf-die-Mühlen-Argument: Wer die Missstände offen anspricht, arbeitet der AfD in die Hände. Teile der Medien orchestrieren solche Einlassungen mit der ebenfalls altbekannten Jetzt-erst-recht-Rhetorik. Eine Zeit Online-Reportage berichtete schon am 26. August von den vielen Menschen in Solingen, die jetzt „erst recht“ zeigen wollen, „wie weltoffen ihre Stadt ist“. Besorgte Bürger riefen sogleich das Bündnis „Solingen ist bunt statt braun“ ins Leben, so als hätten Nazis und nicht ein ausreisepflichtiger Asylbewerber die Tat verübt. Die Zeit-Journalistinnen Mast und Neuhaus haben mit Solingern gesprochen, die „ein Zeichen setzen“ wollen. Menschen wie die 17-jährige Ghina Abu Zamlah, die erklärt: „Ich habe Angst, jetzt mit dem Kopftuch aus dem Haus zu gehen.“ Da haben wir es: Das, was die Nation nach Anschlägen wie dem von Solingen wirklich bewegt, sind die Befindlichkeiten von Frauen mit Kopftuch.

Von hier bis zur Einladung von „Feine Sahne Fischfilet“ nach Solingen, um in der gebeutelten Stadt auch ein klingendes Zeichen gegen rechts zu setzen, ist es ein kurzer Weg. Das obligatorische Konzert setzt sozusagen den Schlusspunkt hinter Debatte und Gedenken. Danach kann die Republik, kann die Stadt zur Tagesordnung übergehen. So jedenfalls denken es sich die Akteure. Alle Phrasen sind gedroschen, die Repräsentanten des guten, des bunten, vielfältigen Deutschland haben einander medienwirksam auf die Schultern geklopft. Das Thema ist durch. Bis zum nächsten Mord.

Das Buntheits-Eiapopeia ist löchrig wie ein Schweizer Käse

Das Problem ist, dass diese Intervalle immer kürzer werden. Wieder und wieder werden die Bürger daran erinnert, wie löchrig das Buntheits-Eiapopeia ist. Löchrig wie ein Schweizer Käse: In den Kommentarspalten, wenn sie nicht gelöscht wurden, bricht sich Sarkasmus Bahn, Teile auch der Leitmedien sind längst auf einen anderen Kurs eingeschwenkt und stellen den gefürchteten Zusammenhang zwischen Gewalt und Masseneinwanderung her. Von rechts tönt es sowieso: „Lügenpresse“. The bluff’s been called, denken inzwischen auch viele, die sich in der breiten Mitte verorten. Die Frage ist: Warum halten so viele in Politik und Kommentariat stoisch an einer Erzählung fest, die nur noch der harte Kern des sich linksliberal nennenden Milieus zu glauben vorgibt?

Dazu schießen inzwischen allerlei Verschwörungstheorien ins Kraut. Doch die braucht man gar nicht, um den ewig gleichen Zyklus aus Beileid, Beschwichtigung und Übergehen zur Tagesordnung zu erklären. Das Verhalten der Akteure gleicht dem von Investoren, die viel Geld in einen maroden Laden investiert haben. Der Laden ist das Narrativ „Einwanderung ist schön und alle haben Nutzen davon“, an dem viele fleißige Arbeiter mit Herzblut werkeln. Mit jedem Jahr rutscht der Betrieb tiefer in die roten Zahlen, doch das ficht die Investoren nicht an. Jetzt erst recht, ist ihre Devise. Sie haben schon so viele Millionen in das Pleiteunternehmen versenkt, dass es jetzt auf ein paar lumpige Tausender auch nicht mehr ankommt. Vor die Wahl gestellt: Verluste realisieren oder weiter investieren, entscheiden sie sich dafür, weiter geliehenes Geld ins Fass ohne Boden zu werfen. Die tüchtigen Bankrotteure fürchten, sonst mit heruntergelassenen Hosen dazustehen. Moralische Insolvenzverschleppung nennt man das.

Diese Strategie wird nicht aufgehen. Anders als die Pleitiers glauben, schnellt das Empörungslevel nach jeder Runde „Floskel-Bingo“ nicht auf Null zurück. Wie ein schleichendes Gift, das sich im Körper ablagert, sammeln sich über die Jahre letale Dosen von Resignation, Vertrauens- und Legitimitätsverlust im Organismus des Gemeinwesens an. Hier lauert die Gefahr für die Demokratie. Wie groß sie ist, wird sich am nächsten Sonntag zeigen.