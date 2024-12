Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland.

Die Ampel zerbricht, Neuwahlen stehen an. Im ARD-Deutschlandtrend vom 21. November klettert die AfD auf 19 Prozent und überholt die SPD deutlich. Nicht nur Migranten in ostdeutschen Städten zeigen sich verunsichert. Auf Social Media, in migrantischen Vereinen und in den migrantischen Gemeinden sind die Erfolge der AfD längst ein Dauerthema. Viele Deutsche mit Migrationsgeschichte befürchten einen Anstieg institutioneller Diskriminierung und einen Anstieg von Alltagsrassismus.

Nach einer im September vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) veröffentlichten Kurzstudie namens „Ablehnung, Angst und Abwanderungspläne“ denken Teile der Bevölkerung auf Grund der Erfolge der AfD über eine Auswanderung nach. Von den befragten 3105 Personen erwog jeder vierte Befragte mit Migrationshintergrund zumindest hypothetisch, Deutschland zu verlassen. Konkrete Pläne haben von den Befragten mit Migrationshintergrund demnach 9,3 Prozent. Bei Befragten ohne Einwanderungsgeschichte sind dies der Studie zufolge nur 1,9 Prozent.