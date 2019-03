Er trägt ein kurzärmeliges Hemd. Draußen sind es gerade mal zehn Grad, aber Billy Six, 32, sagt, er friere nicht. Neuenhagen, ein Dorf im Speckgürtel von Berlin. Six steht vor dem S-Bahnhof, um die Reporterin abzuholen. Ein schmaler Mann mit freundlichem Gesicht und einem Händedruck so fest wie ein Schraubstock. Er sagt, er habe zwei Jahre lang in Venezuela gelebt. Vielleicht ist er gedanklich immer noch dort. Six, das ist der Reporter, der 119 Tage lang im Gefängnis El Helicoide eingesessen hat. Er war wegen Spionage, Rebellion und Verletzung von Sicherheitszonen angeklagt, so hieß es im venezolanische Militärgericht. „Es ging klar darum, einen Journalisten wegen seiner journalistischen Arbeit zu drangsalieren“, sagt Christian Mihr, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen.

Aber ist Billy Six wirklich ein Journalist? Diese Frage ist der Schlüssel zu einer Geschichte, die ein bisschen was über die Staatskrise in Venezuela erzählt, vor allem aber darüber, was passiert, wenn ein junger Mensch zwischen die Fronten eines Kampfes um die Deutungshoheit gerät. Was geschieht, wenn die Bundesregierung ein Problem aus taktischen Gründen aussitzt und die größte Oppositionspartei im Bundestag genau darin eine Chance sieht, die Arbeit der Bundesregierung zu diskreditieren und sich selbst als Anwältin der kleinen Leute zu profilieren.

