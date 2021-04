So erreichen Sie Martin Stadtfeld:

Martin Stadtfeld (Foto dpa) ist einer der bekanntesten deutschen Pianisten. Er konzertierte mit Orchestern wie den Münchner Philharmonikern, der Academy of St Martin in the Fields, dem Leipziger Gewandhausorchester, der Staatskapelle Dresden und den Wiener Symphonikern. Stadtfeld, 1980 in Koblenz geboren, wurde viermal mit dem Echo Klassik Preis ausgezeichnet.

Vielleicht ist das Schlimmste an der aktuellen Situation, dass wir kaum mehr miteinander reden können. Dass überhaupt die medizinische Bewertung einer viralen Erkrankung Grund von Familienzerwürfnissen werden könnte, war bis vor kurzem noch nicht vorstellbar. Doch Corona wurde über Nacht zum Politikum: Sag mir, wie Du es damit hältst – und ich weiß, zu welchem Lager Du gehörst.

Das ist vielleicht das Hauptmissverständnis und wirkt so verstörend: Mit Ansichten, die gestern noch bürgerliches Maß und Mitte symbolisierten, heute plötzlich an den Rand gedrängt zu sein. Es führt zu Entfremdung zwischen Staat und Teilen derer, die bislang als dessen repräsentatives Bürgertum galten und sich so fühlten.

Verschwörungstheorien, wohin man hört

Auch der Unternehmer, der bislang alles richtig gemacht hat, hart gearbeitet, viel investiert, für sein Unternehmen gelebt, dafür zurecht als Rückgrat der Wirtschaft bezeichnet, versteht die Welt nicht mehr. Verschwörungstheorien, wohin man hört. Die Menschen suchen Erklärungen und überschätzen maßlos die Intelligenz derjenigen, die vermeintlich die Strippen ziehen.

Denn ich bin davon überzeugt: Die haben außer ihrem eigenen Fortkommen auch keinen Plan. Die Dinge befeuern sich gegenseitig. Hieß es zuerst, die Politik folge lediglich dem Alarmismus eines bestimmten Typs von Wissenschaftlern, so sind wir jetzt eine Stufe weiter: Ein neuer Typus Wissenschaftler weiß, wie man Karriere macht, wenn man nur noch drastischere Modelle zum Ausgangspunkt noch krasserer Vorschläge macht. Die Besonnenen, eine Gesellschaft in ihrer Vielgestaltigkeit und nicht ausschließlich auf einen Aspekt reduziert Begreifenden, schweigen ohnehin längst. Sie ahnen, dass sie dem neuen Typus Karrierist nicht gewachsen sind, denn der hält nichts mehr von bürgerlicher Norm und Umgangsform.

Die Krise macht sichtbar, was in den vergangenen Jahren angelegt wurde: Vereinzelung, aggressiver Karrierismus, Untergangsstimmung, Depression. Jeder gegen jeden. Das Dauergefühl, zu kurz zu kommen und persönlich angegriffen zu werden, manifestiert sich mit Corona: Du wagst es, die Gefährlichkeit der Krankheit relativ zu beurteilen? Dann gefährdest Du mein Leben. Oder andersherum: Du zerstörst mit irrationalen Ängsten meine Existenz. Unversöhnlichkeit, die keine gemeinsame Basis mehr kennt.

Als leidenschaftlicher Verteidiger eines Öffentlichen Rundfunks muss ich leider konstatieren: Ihr habt mit Öl ins Feuer gegossen, bitte mäßigt euch. In der Politik gab es immer Scharfmacher – aber auch diese Unverfrorenheit, die nur das eigene Fortkommen kennt? Wer nur maßvoll den Versuch unternimmt, die Gesellschaft als Ganzes in den Blick zu nehmen, mit ihren traurigen Kindern, ihren kaputtentschiedenen Existenzen, ihren perspektivlosen Jugendlichen, ihren isolierten Alten, der wird verhöhnt.

Medial geschürte Sensationslust

Aber es gehört zu dieser Gesellschaft eben auch: medial geschürte Sensationslust, Echtzeitberichterstattung, breaking news, Angst – ja auch Angstlust –, Katastrophenstimmung, Vereinsamung, das Gefühl vieler Menschen, bedeutungslos zu sein. Endlich ist sie da, die alles bedrohende Gefahr! Endlich interessiert man sich für den Schutz meines Lebens! Ich glaube, für viele Menschen ist die ihnen attestierte Vulnerabilität die größte Wertschätzung, die ihnen in den letzten Jahren widerfahren ist, und ich schreibe diese Worte nicht als Zyniker, sondern voller Traurigkeit.

Zur Wahrheit gehört eben auch: Die uns jetzt „wertschätzen“, hatten sonst nicht viel übrig für unser Wohlergehen. Es sind die gleichen, die sich in der Vergangenheit für Krankenhausschließungen, Renditedenken im Gesundheitswesen und Verschlechterung der Bedingungen eingesetzt haben.

Eine gleichaltrige Freundin starb kürzlich an einem Krankenhauskeim, wie viele andere Menschen auch im letzten Jahr und den Jahren zuvor, weitestgehend unnötig, weil vermeidbar. Die es vorgeblich gut meinen, hätten sich in der Vergangenheit für bessere Bedingungen im Gesundheitswesen einsetzen, sie hätten den Beruf des Pflegers zu einem der prestigeträchtigsten machen müssen. Und selbst wenn sie bloß einem Ungeist der Zeit gefolgt sind – wir sind alle nicht frei davon –, dann müssten sie jetzt öffentlich Abbitte leisten.

Stattdessen (und es ist statt dessen, denn es geschieht nichts Gutes in dieser Art): Regieren gegen die Bevölkerung, Erstickung jedes innovativen und unternehmerischen Geistes, Stilllegung von öffentlichem Leben und Kultur. Aus der hört man nicht viel, man möchte nicht anecken, nicht offensiv sein, hofft und bangt, möchte gerne den Politikern vertrauen, die doch ihr Bestes geben und es ja auch nicht leicht haben...

Notwendigkeit eines Neubeginns

Auch ich hoffe natürlich, dass dieser Beitrag nicht als offensiv empfunden wird, er hat die gegenteilige Intention. Denn es steckt ja auch so viel Chance in der Situation: Glasklar zeigt sich die Notwendigkeit eines Neubeginns, es zeigt sich die mögliche Schönheit einer Welt fröhlicher Kinder, integrierter Alter, denen man im Miteinander begegnet. Eine Welt des Austauschs, des gemeinsamen Lachens und Weinens. Das Sinnieren, Utopisieren nach einer gelungenen (oder missglückten!) Theateraufführung. Der Blick in die Augen des unbekannten Gegenüber, der bei der Sinfonie von Mahler ähnliches gefühlt hat.

Wertschätzung, die grundsätzlich jedem Menschen entgegengebracht wird. Politik, die sich für Verbesserung einsetzt und nicht alle paar Jahre salbungsvoll mit einer neuen Reform kommt (Reform: Verschlechterung der Lebensumstände). Ein Arzt, der Zeit hat, das gesamte Bild eines Menschen zu erfassen; wenn jemand hart arbeitet, muss er würdevoll leben können – alles Selbstverständlichkeiten, die sich anhören wie Utopie.

Und die vielleicht schönste Utopie, auch wenn Sie mich dafür als naiv belächeln: Lasst uns wieder miteinander reden.