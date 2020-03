So erreichen Sie Moritz Gathmann:

Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

Philipp Amthor, geboren 1992, ist CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II. Er gehört dem Innen- und dem Europaausschuss an und ist aktuell der zweitjüngste Abgeordnete im Parlament.

Herr Amthor, wo erreiche ich Sie?

Ausnahmsweise in meinem Bundestagsbüro im Paul-Löbe-Haus.

Sind Ihre Mitarbeiter noch da?

Die sind überwiegend im Home Office. Hin und wieder kommt mein Büroleiter, aber auch nur auf eigenen Wunsch.

Wie bewegen Sie sich momentan in der Stadt?

Den Weg von meiner Wohnung in mein Büro kann ich glücklicherweise zu Fuß bestreiten. So kann ich eine Ansteckungsgefahr minimieren.

Gerade hat die aktuelle Sitzungswoche begonnen - sind die meisten Abgeordneten im Bundestag?

Es sind noch recht wenige vor Ort. Aber wir sind trotzdem ständig in Kontakt - über Handy und Videoanrufe.

Welche Vorsichtsmaßnahmen gibt es denn im Bundestag wegen der Corona-Gefahr?

Es gibt an vielen Stellen im Bundestag jetzt Desinfektionsspender. Die frequentiere ich bei jeder Gelegenheit. Ich gehörte aber schon immer zu den Menschen, die sich nicht nur einmal am Tag die Hände gewaschen haben.

Sind denn Cafeterias und Restaurants im Bundestag noch geöffnet - oder bringen sich die Abgeordneten jetzt ihre Butterbrote von zu Hause mit?

Im Paul-Löbe-Haus, wo ich sitze, gibt es unten eine Bedientheke mit Kaffee und belegten Brötchen, die noch funktioniert. Und auch die Mitarbeiterkantine funktioniert noch – aber zu Recht unter ganz verschärften Auflagen.

Gibt es noch Fraktionssitzungen?

Die gibt es jedenfalls bei uns nicht mehr. Selbst wenn nicht alle Abgeordneten da sind, wären die Vorgaben für den Sozialkontakt nicht einzuhalten gewesen. Deshalb haben wir die Gesetzesvorhaben in den Arbeitsgruppen per Fernverfahren diskutiert.

Per Fernverfahren?

Innerhalb der Arbeitsgruppen - in meinem Fall die Arbeitsgruppe Innenpolitik – hatten wir mehrere Telefonschaltkonferenzen mit mehr als zwanzig Leuten.

