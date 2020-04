Und so spielt sich das gewaltige Geschehen in der real existierenden Ökonomie ab: Die Baumwolle wird in den USA gewonnen, der Faden in der Türkei gesponnen, die Farbe in China hinzugefügt, das T-Shirt in Bangladesch gewoben, das Produkt auf dem Kurfürstendamm in Berlin verkauft.