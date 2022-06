Der Herbst rückt näher. „Winter is coming“, heißt es in der US-Erfolgsserie „Game of Thrones“ – ein Satz, der es auch schon einmal auf eine von Markus Söders Teetassen geschafft hat, die der bayerische Ministerpräsident gerne publikumswirksam mit populärkulturellen Motiven schmückt. Der Freistaat war immer ganz vorne mit dabei, wenn es um anscheinend ebenso publikumswirksame Pandemie-Maßnahmen mit teilweise unverhältnismäßigen Grundrechtseinschränkungen ging.