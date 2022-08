So erreichen Sie Ralf Hanselle:

In Großbritannien ist etwas ins Rutschen geraten: „Bravo an die Skeptiker, die verleumdet und abgewiesen wurden, weil sie es gewagt hatten, die Freiheit zu verteidigen“, titelte da letzten Donnerstag eine der meistverkauften Tageszeitungen auf der Insel mit Hinblick auf die britischen Corona-Maßnahmenkritiker. „Ja, es war einsam“, schreibt ein gewisser Robert Taylor, Autor des konservativen Daily Telegraph, in eben jener altehrwürdigen Tageszeitung, die bereits 1855 das erste Mal gedruckt wurde und die dieser Tage vielleicht für etwas Verwirrung bei ihrer sonst eher gesetzten und traditionellen Leserschaft sorgte.

Doch der Daily Telegraph steht nicht alleine da: In der bereits 70 Jahre älteren Tageszeitung The Times schrieb gestern der Historiker und Jurist Lord Jonathan Sumption: „Nach und nach wird die Wahrheit über den Lockdown zugegeben: Es war eine Katastrophe.“ Und weiter: „Die Abriegelung war eine extreme und noch nie dagewesene Reaktion auf ein uraltes Problem, nämlich die Herausforderung einer Epidemie. Sie war aber auch etwas anderes. Es handelte sich um eines der schwersten Regierungsversagen der Neuzeit.“