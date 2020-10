Es gibt nicht viel, was meine Freundin Nancy verblüfft. Sie ist dreifache Mutter, alleinerziehend, berufstätig. Eine toughe Ost-Frau, die das Leben gelehrt hat, dass man Autoritäten grundsätzlich misstrauen sollte, egal, ob sie Honecker oder Merkel heißen.

Doch als ich Nancy jetzt einen TV-Beitrag über das Comeback einer Organisation zeigte, die sie noch aus ihrer Jugend kennt, dauerte es keine fünf Minuten, bis mein Handy klingelte. „Was ist das denn?“, fragte sie ungläubig. „Satire, will ich mal hoffen. Oder?“

„Bau auf, bau auf!“

Nein, sie hatte sich nicht versehen. Die Freie Deutsche Jugend – kurz: FDJ – ist zurück. Die DDR ist tot, Good bye Honi. Seit über 30 Jahren schon schaut sie sich die Radieschen von unten an. Doch die FDJ, die Kaderschmiede der SED, ist wieder da. Es war ein gespenstisches Szenario, das sich den Bewohnern von Jena, Zwickau, Halle, Eisenhüttenstadt und Rostock in diesem Jahr bot.

Jungs, Mädchen und junge Erwachsene in blauen Hemden marschierten durch die Städte. Sie trugen blaue FDJ-Fahnen und feierliche Mienen wie Teenager bei ihrer Abizeugnis-Verleihung. Auch die Lieder waren noch die alten. „Bau auf, bau auf!“ oder „Wir sind des Friedens Soldaten“. Nur der umgekippte Trabi, den sie anstelle eines Schreins trugen, war neu. Aus dem Unterboden ragte eine Hyäne, Symbol für den Imperialismus.

Alleebaum schlägt Rennpappe

Das Bild drückte aus, was 30 Jahre nach der Wiedervereinigung wohl viele Menschen im Osten empfinden. Der Trabi ist gecrasht, Alleebaum schlägt Rennpappe. R.I.P, Sozialismus! Doch auch der Traum vom Bananenglück ist jetzt ausgeträumt. Der Kapitalismus hat sein wahres Gesicht gezeigt. Die Bestie.

Und was nun? Die Antwort gibt ein Mann, der die DDR nur aus Schulbüchern und Filmen wie „Good bye, Lenin!“ kennt: Jan Haas, Military Hose, graues T-Shirt, Bart, wilde Locken. Er ist der Sprecher der FDJ, wer ihn treffen will, muss mit einem Paternoster in die 3. Etage einer Platte hinterm Ostbahnhof in Berlin fahren. „Neues Deutschland“ steht in steilen Buchstaben oben auf dem Gebäude. Das ehemalige Zentralorgan der SED hat der FDJ ein Büro vermietet. Nein, sagt Haas. Einen heißen Draht zur Redaktion habe er aber nicht. Die habe noch nie seine Pressemitteilungen abgedruckt.

Flagge zeigen vorm Brandenburger Tor

Er rollt das RRR so breit, wie das nur ein gebürtiger Bayer kann. Haas lebt in Regensburg, er ist mittags mit dem Zug angereist. Der 3. Oktober ist in seinem Terminkalender rot angestrichen. Der Jahrestag der Wiedervereinigung ist für die FDJ kein Feiertag, aber gerade deswegen will sie am Brandenburger Tor Flagge zeigen, Schulter an Schulter mit der Linksjugend.

Mit der Mutterpartei, der Nachfolgerin der SED, verbindet die FDJ nichts. Haas sagt, wie könne man eine Partei wählen, die die Kröte einer Nato-Mitgliedschaft geschluckt habe. Und wer wisse, welche Prinzipien sie noch über Bord werfe, um sich nach der nächsten Bundestagswahl in einer bürgerlichen Koalition einzunisten.

Traum vom Sturz der Regierung

Er sagt das todernst. Er tritt auf wie einer, der davon überzeugt ist, dass sein Blick auf die Welt der einzig richtige ist. Und seine Welt ist schwarz-weiß. Krieg, Frieden. Kapitalismus, Sozialismus. Bonzen, Arbeiter. Man kennt das Muster aus Diktaturen oder aus Sekten. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns.

Jan Haas war noch ein Baby, als die Mauer fiel. Trotzdem ist er 100prozentig, nein 150prozentig davon überzeugt, dass nur der Sozialismus Deutschland jetzt noch retten kann. Genau genommen die Arbeiterjugend. Er sagt, die müsse sich wieder organisieren, denn nur mit vereinten Kräften könnte es etwas gelingen, wovon ja auch die Rechten träumten: die Regierung zu stürzen.

Fahnen-Appelle in der Turnhalle

Meine Freundin Nancy lacht laut auf, als ich ihr erzähle, was die FDJ jetzt will. Sie hat die „Kampfreserve“ der SED in ganz anderer Erinnerung. Die kratzigen blauen Hemden. Die Fahnen-Appelle in der Aula, in der Turnhalle oder auf dem Schulhof. Den militärischen Drill. Stillgestanden. Augen geradeaus.

2,3 Millionen Mitglieder zählte die FDJ zu DDR-Zeiten. 88 Prozent der Jugendlichen ab 14 trugen das blaue Hemd. Nancy sagt, es sei nicht alles schlecht gewesen bei der FDJ. Sie hätten Jugendfreizeiten veranstaltet, so wie die Falken der SPD. Aber wer ehrlich zu sich selbst sei, müsse gestehen, dass die Mitgliedschaft nur Mittel zum Zweck gewesen sei. „Du bist da nur hingegangen, um schneller studieren zu können.“ Und wer nicht hinging, habe eben die Konsequenzen tragen müssen. Eine Karriere konnte der sich abschminken. Es war die Kehrseite der Diktatur.

Die FDJ, das FFF für Pazifisten

Aber wie kommt ausgerechnet ein Bayer dazu, dieses Gespenst widerzubeleben? Jan Haas sagt, er sei 12 gewesen, als er begonnen habe, sich für die Politik zu interessieren. Der Kosovo-Krieg habe ihn politisiert. Es war eine historische Zäsur. Der erste Nato-Kampfeinsatz und der erste Kampfeinsatz deutscher Soldaten nach 1945. Ein Krieg ohne UNO-Mandat.

So kam Haas zur FDJ. 1936 von Gegnern des Hitler-Faschismus im Exil gegründet, in London, Prag und Paris. Die FDJ war das für ihn, was Fridays for Future heute für Klimaschützer ist. Eine politische Heimat. Dabei war sie nach dem Krieg in der BRD verboten, als sie gegen die Remilitarisieriung protestierte. In der DDR wurde sie zur Kaderschmiede für die SED.

Die FDJ hat die Wende überlebt

Jetzt ist sie zurück.Dabei war sie eigentlich nie tot. Sie roch nur etwas merkwürdig. Die FDJ hat das Ende der DDR überlebt. Eine Lücke im Einigungsvertrag machte es möglich. Ein kleiner Trupp 150prozentiger hielt die blaue Fahne auch weiterhin hoch. Wieviel Mitglieder die FDJ heute noch hat, will Haas nicht verraten. Aus Angst vor der AfD, wie er sagt: Die Faschisten hätten die FDJ auf dem Kieker.

Mehr als ein paar hundert dürften es jedoch nicht mehr sein. Dass sie überwiegend aus dem Westen kommen, darauf macht ihr Sprecher keinen Hehl. Schräg, nein, schräg findet er das nicht. Schräg findet er eher die Frage. Warum sollten denn 12-jährige nicht für eine bessere Zukunft auf die Straße gehen, fragt er. Bei den Teilnehmern von FFF wundere das doch auch niemanden.

Appelle an die „Arbeiterjugend“

Nein, sagt Haas. 30 Jahre „Imperialismus“ seien genug. Der Staatsapparat sei mit „Faschisten durchseucht“, die Bundeswehr stehe stand-by, um im Inneren gegen die eigenen Bürger vorzugehen. Also theoretisch. Er redet wie einer, der mit den Klassikern des Marxismus-Leninismus unterm Kopfkissen schlafen geht. Würde er die FDJ noch genauso verherrlichen, wenn er selbst in der Diktatur gelebt hätte?

Haas verzieht das Gesicht. Er sei nicht in der DDR geboren. Punkt. Klar, sei der Sozialismus am Ende an sich selbst gescheitert. Aber daraus zu folgern, er würde nicht als Idee funktionieren, sei doch absurd. Er predigt das auch den Berufsschülern, die er für die FDJ rekrutieren will. Die Arbeiterjugend, wie er sie nennt. Auch so ein Gespenst aus der Vergangenheit.

Aber warum sollten die ausgerechnet in ihm ihren Messias sehen? Fragt man Haas, ob er schon mal in einer Fabrik malocht hat, zuckt er erschrocken zusammen. Er sagt, diese Arbeit wäre ihm viel zu monoton.