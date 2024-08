Cicero Jugend-Serie „Contra Woke”

Die Medien sind in den letzten Jahren daran gescheitert, ein Bild der jungen Generation zu zeichnen, das mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Wir möchten die Debatte über die Generation Z daher nicht länger identitätspolitisch motivierten Redaktionen überlassen. Denn junge Menschen bewegt mehr als Fridays for Future, Body Shaming und Black Lives Matter.

Ein ganz besonderes Zwillingspärchen durfte vor kurzem seinen ersten Geburtstag feiern: „Barbenheimer“. Die Veröffentlichung der so gegensätzlichen Filme – „Barbie“ und „Oppenheimer“ – am selben Tag war ein Phänomen, das die sozialen Medien, die Schlagzeilen und die privaten Gespräche – ob in der Bar oder daheim am Küchentisch – über Wochen hinweg beherrschte

Als ich im Spätsommer mit einer Mitfahrgelegenheit dann gemütlich über das Land fuhr, haben wir über alle möglichen Dinge geredet – darüber, wie leicht es ihr als Zugezogene fällt, im Allgäu Fuß zu fassen, darüber, wie es für sie war, auf einem Bauernhof aufzuwachsen – und natürlich ging es um „Barbenheimer“. Besser gesagt: um Oppenheimer, Barbie habe ich mir nicht angeschaut.

Ich hatte den Film gerade im Kino gesehen und die Geschichte hat mich sehr beschäftigt. Meine Mitfahrgelegenheit offensichtlich auch, aber anders als mich: „Ich fand es heftig zu sehen, wie die Amerikaner gegen die Kommunisten vorgegangen sind.“ Ich habe kurz die Szenen vor meinem inneren Auge revue passieren lassen und dann geantwortet: „Naja, der Kommunismus war eine Bedrohung für die Demokratie.“ Sie hat darauf mit den Schultern gezuckt und es hat sie sichtlich einiges an Überwindung gekostet, ein widerwilliges „Ja, stimmt schon irgendwie“ herauszuquetschen.

Als ich ihr dann ihre stickerübersäte Flasche zum Trinken gegeben habe, wurde mir einiges klar: Auf einem war eine rote geballte Faust abgebildet, daneben klebte einer, auf dem vor Regenbogenhintergrund der Slogan „Vielfalt macht stark“ stand. Nach der Unterhaltung stand ich unter einem Realitätsschock: Ich war überrascht, wie wenig bei der Mitte 20-Jährigen offensichtlich das Bewusstsein vorhanden war, dass Kommunismus und Demokratie nicht zusammengehen.

„Kapitalismuskritische Vorlesung“

Während meinen ersten Wochen an der Universität hat sich dieser Schock direkt wiederholt: Meine Kommilitonen fragten unsere VWL-Professorin, ob sie eine „kapitalismuskritische Vorlesung“ halten könne. Sie entgegnete bedauernd, dass sie an den Lehrstoff gebunden sei. Immerhin fand sie in den ersten Stunden die Zeit, zu beklagen, dass das volkswirtschaftliche Modell des „wohlwollenden Diktators“ „leider“ in der Realität nicht funktioniere. Mit einer autoritären Regierung an sich hätte sie im Grunde wohl kein Problem.

Als ich mich dann zu der Kommilitonin neben mir umdrehte und mich schockiert darüber äußerte, wie hier der Kommunismus schöngeredet wird – wieder mit dem Verweis auf die Gefahr für die Demokratie – zeigte sie wenig Verständnis für meine Bedenken: „Nur, weil der Kommunismus bisher immer in einer Diktatur geendet hat, heißt das ja nicht zwingend, dass das immer so sein muss.“ Sie klappte am Ende der Stunde ihren Laptop zu, und wieder fiel mir ein Sticker auf: „Antifa“.

Ein Kommunist in Richterrobe?

Kurz vor Weihnachten bin ich dann zu einer politischen Diskussionsgruppe der Universität Regensburg dazugestoßen, die vor allem aus Politikstudenten und Jurastudenten besteht. Weil ich selber nicht an der Universität studiere und kaum jemanden kannte, habe ich mich im Hintergrund gehalten und vor allem interessiert den Gesprächen zugehört.

Die Studenten fingen an, von der Weihnachtsfeier ihrer Fachschaft zu erzählen. Erst klang das Ganze nicht sonderlich spektakulär, nach einer Weihnachtsfeier eben. Aber dann hat ein Jura-Student mit strahlenden Augen davon berichtet, dass ein Teil der Studenten „Die Internationale“, das Kampflied der sozialistischen Arbeiterbewegung, gesungen habe. „Mein kommunistisches Herz hat vor Freude gleich höher geschlagen“, sagte er.

Ich dachte erst, ich hätte mich verhört: Einer, der Sympathien für die kommunistische Idee hegt, soll künftig unsere Gesetze hüten, unseren Rechtsstaat bewahren? Ein Kommunist in Richterrobe? Nennt mich altmodisch, aber das passt für mich einfach nicht zusammen.

Wir haben vergessen, was Kommunismus bedeuten würde

Nach einem Jahr Studium ist mir bewusst geworden: Ich habe mich nicht verhört, das ist die bittere Realität. Bei meiner Generation sind anscheinend nur die Gräuel des Dritten Reichs tief im kollektiven Gedächtnis verankert, aber die Gräuel der DDR und der Sowjetunion sind komplett in Vergessenheit geraten. Während das Wiedererwachen des Nationalsozialismus immer als Schreckgespenst heraufbeschworen wird, wird mit einem verklärten Blick von einer kommunistischen Ordnung geträumt, die man leichtgläubig mit dem idealen Ziel einer „gerechten Welt“ assoziiert.

„Umverteilung“, auch „Enteignung“ reicher Unternehmer sind die neuen Zauberwörter. Der Wohlstand des Einzelnen, der Kapitalismus gilt als Inbegriff des Bösen. Aber ehrlich gesagt: Wen wundert’s? Bei mir an der Schule wurde der Nationalsozialismus (zu Recht!) ausgiebig behandelt, die DDR und das Sowjet-Regime haben wir nur gestreift. Die Gefahren des Kommunismus sind wohl auch deswegen in meiner Generation in Vergessenheit geraten.

Nur einer hat uns gewarnt, dass „die linken Ideen auch nicht die Lösung für die Probleme unserer Gesellschaft“ seien: Mein Politikprofessor, der ironischerweise selbst in seiner ersten Vorlesung damit geprahlt hatte, in seiner Jugend eine linksextremistische Straftaft begangen zu haben und aus seinen links der Mitte gelegenen Meinungen keinen Hehl macht. Ein Kommilitone mit Schnurrbart und Vokuhila antwortete darauf: „Das werden wir ja noch sehen.“ Ich hoffe, ich muss es nicht sehen. Ich will es nicht sehen.

Wenn ich durch unsere mit Plakaten für linke Protestaktionen übersäten Uni-Gänge laufe, komme ich mir immer ein bisschen vor wie in einer Parallelwelt. Aber draußen, abends bei einem Spaziergang durch das schmucke Villenviertel der Stadt, sticht mir ein rot-gelbes Plakat ins Auge, das an einen Stromkasten geklebt wurde. Darauf wieder die geballte Faust, darauf die Aufschrift „Widerstand, der dich Arbeiter, aus dem Krieg bringt!“

Unten auf dem Plakat steht die Gruppe, die dahintersteckt: „Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD“. Und mir wird klar: Das sind nicht einzelne Spinner, nein, die kommunistische Idee hat zumindest in der jungen Generation wieder viele Fürsprecher gefunden. Das ist die bittere Realität: Wir haben vergessen, was Kommunismus bedeuten würde.