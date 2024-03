Cicero Jugend-Serie „Contra Woke” - „Linksextremismus ist auf meinem Uni-Campus en vogue“

Linksextreme Weltbilder und Aufrufe zur Gewalt gegen Andersdenkende begegnen der Studentin Franca Bauernfeind an ihrer Universität in Erfurt alltäglich. Doch zunehmend fragt sie sich: Warum kommt all das in der medialen Berichterstattung kaum vor?