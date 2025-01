Donald Trump zurück im Weißen Haus, Elon Musk mischt sich mit seltsamen Empfehlungen in die deutsche Innenpolitik ein. In Argentinien regiert Javier Milei mit der „Kettensäge“ gegen staatlich-bürokratische Verkrustungen. Derzeit bewegt sich sehr vieles in der einst vertrauten Welt des sogenannten Westens. „Disruption“ lautet offenbar das Motto der Stunde, aber wohin der Bruch mit dem Gewohnten führen soll, ist derweil völlig unklar. Klar ist nur: Viele Menschen haben das Gefühl, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Was auch daran liegt, dass sich das Wohlstandsversprechen einer immer weiter fortschreitenden Globalisierung einschließlich Multilateralismus, Klimaschutz und Regelbasiertheit (vorerst) nicht mehr aufrechterhalten lässt.

Errungenschaften der gesellschaftlichen Moderne

In Deutschland zumal, wo wir trotz aller Errungenschaften der gesellschaftlichen Moderne als Exportnation den Anschluss zu verlieren drohen. Viele Menschen haben ein sehr feines Gespür für den ökonomischen und geopolitischen Bedeutungsverlust, den auch eine rot-grün-gelbe „Fortschrittskoalition“ nicht aufhalten konnte. Im Gegenteil. Denn das Regieren mit Bündnispartnern, die weltanschaulich in unterschiedliche Himmelsrichtungen streben, führt früher oder später in die Sklerose des kleinsten politischen Nenners. Zumal wenn – wie bei uns – kein Geld mehr da ist, um mit teuer erkauften Kompromissen den enormen Bedarf an strukturellen Reformen zu übertünchen.

Insofern steht die Bundesrepublik vor einer Schicksalswahl. Denn am Ende dürfte es mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder auf eine Koalition der Selbstblockade hinauslaufen: Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün. Aber die Welt wartet nicht auf deutsche Befindlichkeiten. Hingegen wartet die AfD sehr wohl auf das nächste Scheitern der nächsten Regierung. Spätestens in vier Jahren wollen die ganz Rechten nämlich durchmarschieren.

Ende des gewohnten Kleinkleins

„Schluss mit dem Theater!“, heißt es deswegen auf dem Cover unserer Ausgabe zur Bundestagswahl. Denn sollte es trotz der umgekehrten Vorzeichen künftiger Koalitionäre beim gewohnten Kleinklein bleiben, droht nicht nur der ökonomische Absturz, sondern auch eine gesellschaftliche Drift auf maximal brüchiges Terrain. Oder wie der renommierte Politologe Wolfgang Merkel, Autor der aktuellen Titelgeschichte, schreibt: „Nur wenn es den Parteien gelänge, die Bevölkerung auf mittelfristige Zumutungen einzustellen und nicht nur Wohltaten zu versprechen, würden deutliche Kurskorrekturen möglich.“ Gelingt dies nicht, werden ganz andere Parteien für ganz andere Disruptionen sorgen.

