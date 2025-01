Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Donald Trump hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos zwei Seiten gezeigt. Einerseits beklagte er, wie zu erwarten, die vermeintlich schlechte Behandlung der USA durch andere Staaten in der Handelspolitik und drohte mit der Einführung von Zöllen. „Wir werden von der EU unfair behandelt“, sagte der zu einer Diskussionsrunde mit Konzernchefs per Video zugeschaltete US-Präsident. „Zölle machen es uns schwer, unsere Produkte in der EU zu verkaufen“. Auch die Prozesse, die die EU-Kommission gegen Apple, Google und Facebook angestrengt habe, seien eine Art der Besteuerung.

Trump will die Exporteure dazu drängen, selbst in den USA zu produzieren. „Amerika ist zurück und offen für Geschäfte“, sagte er. „Unter der Trump-Regierung wird es keinen besseren Ort auf der Welt geben, um Arbeitsplätze zu schaffen, Fabriken zu bauen oder ein Unternehmen zu vergrößern.“ Und: „Wenn Sie Ihr Produkt nicht in Amerika herstellen, was Ihr gutes Recht ist, dann werden Sie ganz einfach einen Zoll zahlen müssen.“