Prognosen, so ein in Journalistenkreisen beliebtes Bonmot, sind schwierig. Insbesondere, wenn sie die Zukunft betreffen. Gleichzeitig sind viele unserer tagtäglichen Überlegungen und Abwägungsprozesse in die Zukunft gerichtet. Das hilft bei der Orientierung. Und auch dabei, sich in schwierigen Zeiten eine bessere oder, sagen wir, weniger schwierige Zukunft auszumalen, damit die Gegenwart erträglicher wird. Das nennt sich dann Zweckoptimismus.

Die Kirchen haben auf diesem Prinzip ein großes Narrativ aufgebaut, das vom Leid in der Jetztzeit und der Erlösung nach dem Tod erzählt. Was den Glauben betrifft, macht das Sinn. Für die Politik ist Zweckoptimismus aber ein unbrauchbares Konzept. In der Politik darf man Überzeugungen haben, aber mit Überzeugungen allein wird noch keine kluge Politik gemacht. Dafür braucht es weitere Komponenten, nämlich den Realitätscheck, ob das, wovon man überzeugt war, auch rückwirkend betrachtet funktioniert. Sowie den Willen und die Fähigkeit, aus dem, was nicht funktioniert, zu lernen, zu reflektieren und politische Fehler zu korrigieren. Das ist kein feiger Opportunismus, sondern politische Klugheit. Womit wir bei Christian Wulff angekommen wären.