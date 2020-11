„Man zählt uns zu den gelben Geschäften“, sagt Daniel Lee, ein Mann mit kurz geschorenen Haaren und Brille, in unmissverständlicher Deutlichkeit. „Das Label haben wir uns nicht selbst gegeben.“ Aber seiner vorsichtigen und zugleich bestimmten Art ist anzumerken: Der Buchhändler ist froh, dass andere ihm diesen Stempel aufgedrückt haben. Kaum durch Zufall sind an der Wand in Lees Buchladen „Hong Kong Reader“ und auf dessen Website immer wieder gelbe Post-it-Kleber zu sehen.