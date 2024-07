Günter Krings ist Bundestagsabgeordneter und rechtspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag.

Herr Krings, die Unions-Bundestagsfraktion betreibt die Oppositionsarbeit auch mit dem Mittel der Klage. Mehrere Verfahren sind inzwischen beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Ist das der richtige Weg?

Unsere Klagen sind kein Selbstzweck, sondern die notwendige Folge der Ampel-Politik. Die aktuelle Koalition geht so leichtfertig und schludrig mit dem Grundgesetz um wie keine ihrer Vorgängerinnen. Das passiert in unterschiedlicher Weise. Es gab den Versuch, Gesetze mit wesentlichen Änderungen quasi über Nacht durch den Bundestag zu drücken. Ich erinnere an das Heizungsgesetz mit der einstweiligen Anordnung aus Karlsruhe. Karlsruhe hat in spektakulärer Weise die Schuldenpolitik der Ampel kassiert und sogar den Bundeshaushalt für nichtig erklärt. Und wir haben als Opposition erstmals in der Nachkriegsgeschichte einen Untersuchungsausschuss verweigert bekommen. Die Ampel hat ohne Konsensfindung einschneidende Veränderungen im Wahlrecht durchgesetzt. Das lassen wir in Karlsruhe überprüfen. Nur so kann die nächste Bundestagswahl überhaupt rechtssicher stattfinden.

Die Regierungsfraktionen haben die Mehrheit, also regieren sie mit Mehrheit. Was ist, abgesehen von handwerklichen Fehlern, der grundsätzliche Vorwurf?

Es geht bei der Bewertung der Ampel-Regierung nicht nur um harte Verfassungsbrüche, sondern immer wieder auch um eine Missachtung von parlamentarischen Verfahren und damit auch um eine Missachtung der parlamentarischen Demokratie als Herzstück unseres Staatswesens. Für mich zählt dazu auch etwa die Einrichtung einer wissenschaftlichen Kommission zu Fragen des Schwangerschaftsabbruchs und der Reproduktionsmedizin. Das sind ethische Themen, die ins Parlament gehören. Stattdessen setzt die Regierung ein einseitig besetztes Gremium ein und suggeriert neutrale Wissenschaftlichkeit. Das fördert den Vertrauensverlust in unsere Demokratie. Wir haben eine Summierung von Missachtung und auch Verletzungen der Verfassung im Umfeld des 75-jährigen Jubiläums, die mich erschreckt.

Sie kritisieren hier das Agieren der Regierung und die Umgehung des Parlaments. Sehen Sie auch eigene Fehler in der Zeit der Großen Koalition, etwa bei den Corona-Maßnahmen?

Sicher sind in der Zeit auch Fehler gemacht worden. Die Corona-Pandemie hat mit den Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung zu den zumindest quantitativ schwersten Grundrechtseinschränkungen seit 75 Jahren geführt. Im Nachhinein ist man immer schlauer, dennoch halte ich das meiste, was unternommen wurde, für richtig. Aber etwa die Schulschließungen müsste man sich genauer anschauen, um daraus für die Zukunft zu lernen. Ich bin deswegen für eine umfassende Aufarbeitung der Zeit. Eine Enquete-Kommission ist dazu das richtige Mittel. Wenn die Ampel diese aber nun erst zum Ende ihrer Amtszeit ins Spiel bringt, geht es ihr da wohl weniger um Erkenntnisse als um eine aktuelle Retourkutsche für den Habeck-Untersuchungsausschuss.

Zurück zu Ihren Klagen. Sie haben das von der Ampel beschlossene Wahlrecht nach Karlsruhe getragen. In den nächsten Wochen wird eine Entscheidung erwartet. Was haben Sie kritisiert?

Wir haben grob gesagt zwei große Probleme mit dem neuen Ampel-Wahlrecht. Zum einen halten wir die Abschaffung der Grundmandatsklausel für verfassungswidrig, weil sie vor allem Parteien benachteiligt, die nicht im ganzen Bundesgebiet antreten oder erfolgreich sind. In Kombination mit der Fünfprozentklausel kann das zum willkürlichen Ausschluss von Parteien aus dem politischen Wettbewerb führen. Zum zweiten ist die Relativierung der Erststimme aus meiner Sicht vor allem mit dem Grundsatz der Unmittelbarkeit der Wahl nicht vereinbar. Das bedeutet, wenn ich mit der Erststimme einen Wahlkreisabgeordneten wähle, würde es nach neuem Recht gar nicht allein von den Erststimmen in meinem Wahlkreis abhängen, ob der Kandidat, der die meisten Stimmen erhält, auch in den Bundestag einzieht, sondern maßgeblich ist dann auch das Zweitstimmenergebnis in meinem Land und die Erststimmenergebnisse in allen anderen Wahlkreisen. Das geht unserer Meinung nach so nicht. Zudem wurden wesentliche Änderungen des Gesetzes so kurzfristig von den Regierungsfraktionen eingebracht, dass dies praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Das geht gerade beim Wahlrecht gar nicht.

Wie sehen jetzt Ihrer Meinung nach die konkreten Szenarien aus, wenn in den nächsten Wochen das Urteil kommt?

Ich hatte gehofft, dass das Gericht über das Wahlrecht noch vor der Sommerpause entscheidet. Offenbar ist es aber auch für den Karlsruher Senat schwierig, zu einer Einigung zu kommen. Das Verfassungsgericht ist in keiner angenehmen Situation. Durch frühere Entscheidungen hat das Gericht mehr und mehr die Kontrolle über das Wahlrecht übernommen. Hier leiden die heutigen Richter unter den Vorgaben ihrer Vorgänger. Besser wäre es, die Grundzüge des Wahlsystems künftig im Grundgesetz zu verankern. Auch das ist eine Frage der Verfassungsresilienz. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass der Bundestag im September nach einem Urteil entsprechende Korrekturen und Anpassungen am Wahlgesetz der Ampel vornehmen muss. Und ich erwarte, dass dann alle Fraktionen der demokratischen Mitte eingebunden werden, so wie wir das bei der letzten großen Reform nach einem Karlsruher Urteil auch gemacht haben. Auch das hat das Gericht immer wieder eingefordert.

Kann es sein, dass die Auswirkungen des neuen Wahlrechts letztlich doch nur marginal sind, wenn etwa nur drei oder vier direkt gewählte Abgeordnete ihr Mandat verlieren?

Das kann natürlich für Karlsruhe nicht entscheidend sein, es geht ums Grundsätzliche. Außerdem gibt es seriöse Berechnungen, die eher von mehreren Dutzend Fällen ausgehen. Das kann zu erheblicher Unzufriedenheit bei den Wählern in den betroffenen Wahlkreisen führen, und das zu Recht.

In diesen Wochen laufen schon die ersten Nominierungen für die Bundestagswahl. Lassen sich dann das Wahlrecht und auch der Zuschnitt der Wahlkreise überhaupt noch ändern?

Bereits erfolgte Nominierungen geben keinen Rechtsanspruch. Wenn die Wahlkreisgrenzen infolge einer Wahlrechtsänderung noch mal angepasst werden müssen, ist das auch im Herbst noch möglich. Auch für neue Aufstellungsversammlungen ist dann noch Zeit. Es gibt zwar die Europarats-Empfehlung, dass ein Jahr vor einer Wahl das Wahlrecht feststehen soll. Ein Verstoß dagegen hätte die Ampel-Mehrheit politisch zu verantworten, rechtlich hat er jedoch keine Konsequenzen.

Sie kritisieren die Ampel-Regierung und damit die sie tragenden Parten scharf. Wie soll dann eine mögliche neue CDU-geführte Regierung nach der Bundestagswahl aussehen, wenn sie dann doch mit einer der Ampel-Parteien zusammen regieren muss?

Wir müssen klar machen, dass es keinen Automatismus zu einer bestimmten Koalition mit Kompromissen auf Augenhöhe gibt. So nach dem Motto, irgendwie hat es noch immer geklappt. Die Probleme, vor denen Deutschland steht, sind so groß, dass allen klar sein muss: Ein „weiter so“ kann es nicht geben. Wenn die demokratische Mitte jetzt nicht substanziell die Probleme des Landes löst, insbesondere bei Migration und innerer Sicherheit, aber auch bei der Sicherung unseres Wohlstandes, dann werden die Radikalen und Extremen immer stärker werden. Mit einer neuen Unions-Regierung muss es echte Veränderungen geben. Deswegen müssen CDU/CSU nach einer Wahl viel härter verhandeln als bei früheren Koalitionen. Wie erfolgreich wir das tun können, hängt davon ab, wie viele Stimmen uns die Wähler geben. Aber auch unbequeme und ungewöhnliche Wege, wie den einer Minderheitsregierung, dürfen wir in dieser Lage nicht von vornherein ausschließen.

Zu einem anderen Thema: Die CDU will Asylverfahren in Drittstaaten durchführen. Ausgerechnet von den beiden großen christlichen Kirchen wird der C-Partei Unmenschlichkeit vorgeworfen. Was antworten Sie?

Ich kann den Vorwurf nicht nachvollziehen. Ich finde, wer ernsthaft sagt, dass das jetzige Asylrecht human ist, hat die Realität nicht zur Kenntnis genommen. Es sterben Menschen auf dem Mittelmeer, es sterben Menschen in den Wüsten Nordafrikas auf dem Weg nach Europa, weil wir falsche Anreize schaffen. Wir suggerieren, wenn du es nur geschafft hast, nach Europa zu kommen, dann findest du hier Aufnahme, soziale Leistungen und vielleicht auch einen Weg ins Arbeitsleben. Das sind falsche Anreize. Vor allem, weil dadurch vor allem junge Männer nach Europa kommen und keinesfalls vulnerable Gruppen, denen wir helfen sollten. Und kriminelle Schleuser verdienen daran. Deswegen ist es richtig, nach anderen Wegen zu suchen.

Stellen Sie also das Asylrecht, wie es besteht, in Frage?

Die jetzige Asylpolitik kostet Menschenleben, deswegen ist sie falsch und vielleicht sogar unchristlich. Das heißt nicht, dass wir verfolgten Menschen nicht helfen wollen und sollten. Doch diese Hilfe muss nicht zwingend in Europa passieren. Und interessant ist, dass gerade bei den Diskussionen in London, wo man ja mit Ruanda ganz konkrete Abkommen getroffen hat, die dortigen Menschenrechtsorganisationen gar nicht so sehr gegen dieses Drittstaaten-Modell als solches argumentiert haben, sondern vor allem gegen Ruanda als Zielland. Und das hat natürlich einen bitteren Beigeschmack, weil es für Menschen unzumutbar sein soll, in Afrika zu sein, aber nicht unzumutbar, in Europa zu sein. Das grenzt schon an Rassismus.

Die Menschenrechtslage in Ruanda wird von Organisationen als prekär bezeichnet, zumindest für Regimegegner. Was haben Sie bei Ihrer Reise dorthin erlebt?

Ich habe die Lage vor Ort in den wenigen Tagen, an denen ich dort war, anders erlebt. Das Land hat schon erhebliche Fortschritte in Richtung Rechtsstaatlichkeit gemacht. Es gibt dort natürlich keine Westminster-Demokratie, und das Land erfüllt auch nicht die Kopenhagen-Kriterien zum EU-Beitritt, aber Asylbewerber könnten dort effektiven Schutz finden. Wir haben auch Vereinbarungen mit der Türkei getroffen, die Flüchtlinge im Großen und Ganzen angemessen behandelt, während sie mit ihren eigenen Staatsbürgern teilweise viel schlechter umgeht, sobald sie in den Verdacht kommen, Regimekritiker zu sein. Maßgeblich ist eben der Umgang mit Flüchtlingen. Von diesen beherbergt das Land etwa 160.000 aus Kongo und Burundi. Und auch UNHCR hat sich dafür entschieden, mit Ruanda zusammenzuarbeiten, weil es das einzige afrikanische Land ist, dass bereit ist, in Libyen gestrandete Flüchtlinge aufzunehmen. Insofern ist das durchaus ein interessanter Partner. Aber natürlich bräuchten wir auf Dauer mehr als ein Land als Kooperationspartner. Das Drittstaaten-Modell kann nur ein Baustein einer neuen Migrations- und Flüchtlingspolitik sein, die falsche Anreize und die Illusion, man könne sich seine neue Heimat aussuchen, beendet. Die konsequente Durchsetzung der Dublin-Prinzipien durch Zurückweisungen an unseren nationalen Grenzen ist kurzfristig sicher noch wichtiger.

Zum Schluss noch eine Frage zur inneren Sicherheit. Die Zahl der Gewaltdelikte nimmt dramatisch zu. Was muss noch passieren?

Wir haben in weiten Bereichen wieder einen Anstieg von Gewaltkriminalität. Natürlich ist unsere Sicherheitslage immer noch besser als in vielen Teilen der Welt. Aber das darf noch nicht unser Maßstab sein. Wir brauchen beim Thema Sicherheit dringend deutliche Verbesserungen. Ein Grund ist natürlich die Verrohung unserer Gesellschaft insgesamt und dass die Schwelle zur Gewalt schneller überschritten wird. Das gilt übrigens auch für die häusliche Gewalt. Jede vierte Frau sagt, dass sie mindestens einmal im Leben bereits Opfer von Gewalt im Zusammenhang mit ihrer Partnerschaft war, das darf uns nicht kalt lassen. Pro Tag gibt es in Deutschland inzwischen durchschnittlich zwei Gruppenvergewaltigungen. Und Messerattacken nehmen Jahr für Jahr zu. Die Ampel bleibt bei alldem in unverantwortlicher Weise untätig.

Aber was schlagen Sie vor?

Wir müssen stärker präventiv arbeiten, aber auch repressiv reagieren und das Recht anpassen. Dazu habe ich nun für die Fraktion einen Gesetzentwurf erarbeitet. Für die Prävention wollen wir etwa eine bundeseinheitliche Regelung bei der elektronischen Fußfessel, um Kontaktverbote durchzusetzen und Frauen besser zu schützen. Wir brauchen aber auch eine Verschärfung des Strafrechts. Wir wollen im Mordparagraphen die Ausnutzung der körperlichen Überlegenheit als neues Merkmal einführen. Gefährliche Körperverletzungen mit Messern oder Schusswaffen wollen wir als Verbrechen mit mindestens einem Jahr Haft ahnden. Polizisten haben heute oft größere Angst vor Messern als vor Schusswaffen, weil sie schnell und mitunter tödlich eingesetzt werden können.

Die Zahl der ausländischen Straftäter nimmt zu. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Es ist schlicht auch die hohe Zahl an Migranten, die auch die Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft deutlich überfordert. Das sagen auch alle kommunalen Vertreter, mit denen ich in den letzten Monaten gesprochen habe. Und wegen der schieren Überforderung fallen auch immer mehr Menschen durchs Raster, die sich im Extremfall radikalisieren und zu Gewalttätern werden. Es geht hier um eine kleine Minderheit in der Gruppe der Migranten, doch ihre Umtriebe haben erhebliche Auswirkungen. Die Trennlinie darf in Debatten dazu aber nicht zwischen Ausländern und Deutschen gezogen werden, sondern zwischen denen, die sich an unsere Regeln halten, und denen, die das nicht tun.

Doch um die Kriminalität einzudämmen, scheinen die Instrumente zu fehlen, oder?

Wir brauchen einen Rechtsstaat, dem die Menschen wieder vertrauen und den die Menschen auch ernst nehmen, gerade auch die Menschen aus anderen Kulturkreisen. Wir haben da auch ein Vollzugsdefizit. Die Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz verbietet es aber, zu milde Urteile politisch zu kritisieren. Aber der Gesetzgeber kann und muss für eine Strafjustiz sorgen, die Täter möglichst abschreckt und Opfer besser schützt. Das Mittel dazu ist die Schärfung rechtlicher Regeln, insbesondere im Strafrecht. Appelle von Bundesministern, die Gerichte mögen doch schnell und hart urteilen, sind der falsche Weg. Sie sollten sich lieber für konsequentere und wirksamere Gesetze einsetzen. Nur so können wir die gegenwärtige Gewaltwelle in den Griff bekommen. Wir als Union stehen jedenfalls für den schützenden und strafenden Rechtsstaat. Die Ampel-Regierung muss jetzt zeigen, wofür sie steht.

Das Gespräch führte Volker Resing.