Eine Große Koalition als Dauerzustand ist ein Pakt der beiden Volksparteien gegen das Wahlvolk. Ein solches Bündnis lässt sich fast nicht abwählen. Mit der dritten Großen Koalition unter Angela Merkel ist dies nun dennoch passiert. Die Wählerinnen und Wähler haben Union und SPD mit vereinten Kräften ihren Widerstand entgegengehalten und sie vor einem guten Jahr mit historisch schlechtem Wahlergebnis bei einer Bundestagswahl bedacht. Als die beiden Koalitionäre das Signal trotzdem nicht begriffen, fand in Hessen eine Nachwahl statt, deren Ergebnis sich in Berlin nicht mehr plattsitzen ließ.

Erfrischender Wettbewerb

Angela Merkel gibt nach 18 Jahren die Macht über die CDU ab, wenig später wird Horst Seehofer das Gleiche in der CSU tun. Damit endet eine quälende Phase des Übergangs, in der das Neue noch nicht da, aber das Alte erkennbar an sein Ende gekommen ist.

Schon der Wettbewerb von Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz um den Parteivorsitz hat etwas Erfrischendes. Plötzlich wird debattiert und gestritten und gerungen, als hätte jemand eine Bleiplatte von der Brust der Partei genommen. Christoph Seils beschreibt den Aufbruch der CDU ins Offene als eine Operation nicht ohne Risiko (Lesen Sie die Titelgeschichte bereits jetzt online). Jens Spahn, der Außenseiter mit Restchance, erfreut sich im Cicero-Interview außerdem an der Tatsache, dass in der Schlüsselfrage der Flüchtlingspolitik mit einem Mal alle der (kritischen) Meinung sind, die er schon seit drei Jahren vertritt.

Die Rückkehr des politischen Schlagabtausches

Einerlei, ob Spahn, Kramp-Karrenbauer oder Merz: Die CDU wird sich unter einem oder einer neuen Vorsitzenden von der Merkel-Ära absetzen, deutlich absetzen. Und so besteht die begründete Hoffnung, dass die Wählerinnen und Wähler mit der Abwahl der Großen Koalition das politische Rührei auflösen, in das Union und SPD in den Jahren der Merkel-Groko bis zur Unkenntlichkeit verquirlt waren. Die Chance besteht also, dass der politische Schlagabtausch wieder dorthin zurückkehrt, wo er hingehört: in den Wettstreit von Union und SPD und nicht vertretungshalber zwischen Grünen und AfD. Es würde die Volksparteien wieder stärken und AfD und Grüne schwächen. Erste Indizien dafür sind in den Umfragen bereits abzulesen.

Dieser Text stammt aus der Oktober-Ausgabe des Cicero, die Sie am Kiosk oder in unserem Onlineshop erhalten.

Außerdem in dieser Ausgabe:

- Die Akte Abou-Chaker - Jöran Steinsiek und Christoph Wöhrle über arabische Clans

- Wankender Riese - Klaus Mühlhahn über die Krise in China

- Fallstricke des Gutgemeinten - Matthias Herdegen über den UN-Migrationspakt

- Es war einmal der Diesel - Bastian Brauns über den Dieselskandal und die Folgen

- Ein Streitgespräch zwischen Olaf Zimmermann und Marc Jongen über Kunst und Politik